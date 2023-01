Mare Fuori 3 | Snoccioliamo il nuovo cast: tra vecchi ritorni e novità pazzesche

L’attesissima terza stagione della serie televisiva Mare Fuori vedrà il ritorno di vecchi personaggi, ma anche l’arrivo di nuovi volti. Scopriamo come cambierà il cast.

Mare Fuori è una serie televisiva prodotta da Rai Fiction e Picomedia, composta da tre stagioni. L’ultima sarà disponibile dal primo febbraio sulla piattaforma streaming Rai Play e sbarcherà su Rai2 in prima serata da mercoledì 15 febbraio. Andiamo a scoprire chi farà parte del cast della terza stagione di questa attesissima serie tv.

Mare Fuori è una serie che narra le vicende di alcuni ragazzi detenuti nel carcere minorile di Napoli, l’IPM. Ecco i vecchi e nuovi volti che interpreteranno gli amati personaggi della storia e le sorprendenti new entry che daranno una svolta alle vicende.

Vecchi e nuovi ritorni

Carolina Crescentini vestirà nuovamente i panni di Paola Vinci, la direttrice dell’IPM, sempre affiancata dal comandante della polizia Massimo Esposito, interpretato da Carmine Recano. Il comandante è molto preoccupato per le sorti dei giovani detenuti e cerca in tutti i modi di rendere la loro vita migliore. Massimo è presente dal primissimo episodio e, nel tempo, ha creato un ottimo rapporto con la direttrice Paola.

Per quanto riguardo le new entry, avremo Lucrezia Guidone, nota attrice per serie tv di Netflix come Luna nera, Fedeltà e Summertime. Massimiliano Caiazzo sarà Carmine Di Salvo, detto O’ Piecoro. Il giovane è cresciuto in una famiglia malavitosa, ma spera sempre di potersi riscattare per allontanarsi definitivamente dalla sua vecchia vita molto pericolosa.

Ciro Ricci, Filippo e Carmine

I fan non vedono l’ora di rivedere Giacomo Giorgio vestire i panni di Ciro Ricci, giovane boss attivo in una famiglia di camorristi che finisce nella galera minorile per spaccio di droga. Ciro vuole a tutti i costi diventare il leader all’interno del penitenziario, scontrandosi contro altri due carcerati.

Valentina Romani tornerà sul set nei panni di Naditza, ragazza rom di Napoli che preferisce vivere nel carcere minorile piuttosto che stare un secondo di più con la sua famiglia e la sua comunità. Dentro l’IPM, Naditza incontrerà Filippo, con il quale nascerà un sentimento amoroso.

Filippo verrà interpretato sempre da Nicolas Maupas e il suo personaggio, soprannominato O’ Chiattillo, ricambierà il sentimento della giovane. Filippo è finito in carcere per errore; in realtà lui è un musicista, di buona famiglia, nato a Milano. Il giovane, però, stringerà una forte amicizia con il suo compagno di cella, Carmine.

Di nuovo volti noti

Artem Tkachuk vestirà di nuovo i panni di Pino O’ Pazzo, finito in galera per omicidio. Dentro il penitenziario, perderà spesso la calma e si schiererà sempre di più dalla parte di Filippo e Carmine. Domenico Cuomo e Antonio Orefice torneranno nella serie tv nei panni rispettivamente di Gianni, detto CardioTrap, e di Totò.

Matteo Paolillo farà il suo ritorno come Edoardo Conte, membro del clan della famiglia di Ciro Ricci, al quale è molto legato. Torneranno nel cast anche Serena de Ferrari e Anna Ammirati, rispettivamente nei ruoli di Viola e Liz. La prima finita in carcere dopo l’omicidio della sua migliore amica, e la seconda nel ruolo di un’agente penitenziaria.

Nicolò Galasso interpreterà di nuovo il tirapiedi di Ciro, ovvero Gaetano O’ Pirucchio e, infine, farà ritorno anche Vincenzo Ferrera nei panni di Beppe Romano, lo psicologo dell’IPM. Insomma, non ci resta che attendere l’inizio di questa nuova stagione di Mare Fuori, che già sembra essere molto avvincente e piena di colpi di scena.