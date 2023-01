Bridgerton 3, grossi problemi all’orizzonte per Penelope, se non li risolve è la fine

Nella terza stagione di Bridgerton Penelope riuscirà finalmente a intrecciare una storia d’amore con Colin, tuttavia potrebbe presentarsi anche un ostacolo importante.

(*Attenzione: Questo articolo contiene spoiler per la seconda stagione di Bridgerton*)

Ormai sappiamo da tempo che la terza stagione di Bridgerton sarà dedicata alla tanto attesa storia d’amore che vedrà coinvolta Penelope Featherington e la sua cotta di sempre Colin Bridgerton, quello che ancora dobbiamo scoprire e come i due supereranno una grossa problematica prima di poter procedere con la relazione.

Bridgerton terza stagione si dedicherà a una storia molto attesa da tutti i fan della serie, proprio perché i due protagonisti sono presenti e figure predominanti fin dalla prima stagione, inoltre tra i due c’è sempre stata una cerca chimica che li ha portati fino a questo punto tra varie vicissitudini.

Nella seconda stagione abbiamo amato, gioito, pianto, fatto il tifo per la coppia formata da Kate Sharma e il più grande dei fratelli Bridgerton Anthony, la storia è finita con un felice matrimonio da sogno e i due picciocini, che inizialmente si facevano la guerra, perdutamente innamorati.

Nel frattempo, Penelope ha pubblicato articoli scandalistici molto personali sulla sua migliore amica Eloise Bridgerton, ovviamente sempre sotto il suo pseudonimo Lady Whistledown, una mossa fatta per cercare goffamente di aiutare la sua amica (anche se in realtà tutto era macchinato in modo di tutelare la sua identità segreta), che le si è letteralmente ritorta contro. Le due hanno un terribile litigio che porta Eloise a mettere definitivamente la parola fine alla loro amicizia.

Dopo l’amara discussione con l’amica, Penelope, presa dallo sconforto, riceve una seconda bastonata, sente di nascosto Colin, di cui è innamorata da sempre, direi con aria arrogante ai suoi amici che mai e poi mai l’avrebbe corteggiata.

Sul finale della seconda stagione troviamo quindi una Penelope disperata, ancora più isolata e rancorosa, due sentimenti che non possono portare nulla di buono, uno scoglio da cui partirà la terza stagione di Bridgerton.

Sapendo quindi che Colin e Pelelope avranno la loro avventura amorosa nella stagione che verrà, resta da capire come la giovane donna riuscirà a risolvere la fuga di notizie rispetto al suo segreto su Lady Whistledown e quando questo influirà sulla sua vita.

Il segreto di Penelope potrebbe mettere a rischio la storia con Colin

Il giovane fratello Bridgerton non è minimamente a conoscenza della seconda identità di Penelope, al momento pare che soltanto Eloise e Madame Delacroix ne siano al corrente, un rischio davvero gravoso dato che Colin ritiene la sua amica d’infanzia e confidente Penelope estremamente affidabile.

Se dovesse venire a conoscenza di questo segreto potrebbe vederla sotto un’altra luce e decidere di allontanarsi da lei mettendo a repentaglio la relazione prima ancora di iniziare. Lady Whistledown, che tanto ci ha appassionato, potrebbe essere la vera rovina della giovane, se Colin dovesse scoprirlo durante il corteggiamento, le cose proverebbero mettersi davvero molto male.

Tenere nascosto il segreto su Lady Whistledown sta iniziando a diventare davvero difficile e pericoloso, non solo perché le persone a lei vicine stanno iniziando a scoprirlo a loro discapito, ma anche perché la stessa regina Charlotte vuole ‘la sua testa’.

Inoltre, se Colin dovesse scoprire che è stata proprio Penelope a gettare sua Eloise nella vergogna, potrebbe decidere di lasciarla, questo fa pensare che se i due inizieranno una frequentazione romantica, allora lei si vedrà costretta a chiudere in un cassetto la sua identità segreta, così che possano intraprendere una relazione che si possa basare sulla trasparenza e l’onestà. Questo prevede che all’inizio della stagione si compia un piccolo miracolo.

Penelope deve riconciliarsi con Eloise prima di iniziare una storia d’amore con Colin

Penelope, sotto il nome di Lady Whistledown ha spettegolato di quasi tutte le persone facenti parte dell’alta società, danneggiandole in modo più o meno pesante, ma sicuramente la persona che ha dovuto affrontare la situazione peggiore è stata sicuramente la sua amica del cuore Eloise.

Questa situazione di tensione tra le due sarà sicuramente raccontata nella terza stagione di Bridgerton, soprattutto perché se Penelope ha intenzione di avere una relazione con Colin deve prima trovare il modo di sistemare l’amicizia con Eloise.

Parrebbe quasi paradossale, infatti, se Penelope e Colin iniziassero a frequentarsi senza tenere in considerazione il grosso derivante dalla motivazione del litigio con Eloise, urge trovare un rimedio rapido, considerato il genere è improbabile che la giovane si trasformi in un’assassina e per sistemare la questione faccia sparire il corpo dell’ex amica, così da mettere tutto a tacere.

Quindi escludendo questa teoria, le due dovranno trovare il modo di riconciliarsi così che possa davvero prendere vita la più grande storia d’amore di Penelope, sapendo di poter continuare ad avere il sostengo della sua amica Eloise, inoltre per lei sarebbe fondamentale avere l’appoggio della sorella di Colin.

L’amicizia che vede legate Penelope e Eloise è uno degli aspetti che ha maggiormente catturato il pubblico di Bridgerton, quindi sarebbe anche un grave perdita veder interrotto questo sodalizio vincente, non resta altro a Penelope che riuscire a ristabilire gli equilibri.

Riuscirà a portare avanti l’attività di Lady Whistledown, ricongiungersi con l’amica di sempre Eloise e iniziare una bellissima storia d’amore con Colin? Oppure tutto andrà a rotoli? Non ci resta che attendere per conoscere maggiori dettagli.