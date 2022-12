La seconda stagione di Bridgerton rende quasi impossibile la storia di Eloise dei libri

Dopo gli eventi riguardanti Eloise nella seconda stagione di Bridgerton, sembra improbabile che le future stagioni dello show seguano la trama del libro che la riguardano.

Dopo la seconda stagione di Bridgerton, la storia del libro di Eloise sembra essere quasi impossibile da realizzare. Nel libro dedicato a Eloise, A Sir Phillip con amore, la giovane ha 28 anni e non è ancora sposata. Inizia a comunicare con Philip Crane tramite delle lettere, dopo la morte della precedente moglie di quest’ultimo, Marina Thompson.

Gradualmente, la coppia si innamora l’uno dell’altra attraverso la corrispondenza, prima ancora di incontrarsi di persona, e alla fine si sposano. Nella serie, Eloise e Philip non hanno ancora interagito: mentre Philip è ancora sposato con Marina nella seconda stagione di Bridgerton, Eloise stringe una relazione con Theo Sharpe, un ragazzo della classe operaia che condivide la sua visione sui diritti delle donne.

Introducendo Theo nella seconda stagione, Bridgerton si è discostato in modo piuttosto consistente dal materiale di partenza, almeno per quanto riguarda la trama di Eloise, suggerendo che potrebbe non seguire i libri originali. Semmai, Theo dimostra che la trama della giovane può cambiare, soprattutto se questo significa rimanere fedeli al personaggio e alle sue ambizioni.

Sebbene sia Daphne che Anthony si siano sposati con i loro amati come nei libri, non è detto che lo stesso accada a Eloise. Data la direzione della storia, sposare un estraneo sembra difficile anche solo da immaginare, soprattutto quando il suo interesse amoroso nella seconda stagione potrebbe potenzialmente portare a un ulteriore sviluppo del suo arco personale.

In che modo Bridgerton potrebbe cambiare la storia del libro dedicato a Eloise

Evidentemente, Bridgerton ha già cambiato la storia di Eloise, anche se solo leggermente, dato che il pubblico non l’ha ancora vista come protagonista. Il futuro della storia della giovane in Bridgerton è ancora da definirsi e in parte potrebbe discostarsi ancora di più dal suo libro, A Sir Phillip con amore.

Altri cambiamenti potrebbero riguardare il coinvolgimento di Eloise in politica nelle prossime stagioni di Bridgerton. Questo è già stato suggerito nella seconda stagione, quando ha iniziato a mostrare interesse per la politica e la lotta per i diritti delle donne, imparando a conoscere meglio Theo durante le sue indagini per scoprire l’identità di Lady Whistledown.

Allo stesso modo, la trama della seconda stagione di Bridgerton ha cambiato anche il coinvolgimento di Eloise nella terza stagione e nella storia d’amore del fratello con la sua ormai ex migliore amica. Infatti, un cambiamento significativo rispetto al libro prevede che Eloise apprenda la vera identità di Lady Whistledown alla fine della seconda stagione. È interessante notare che gran parte della trama delle due stagioni precedenti si è concentrata sulla rivelazione di questo segreto.

Pertanto, Eloise potrebbe avere un ruolo più importante nella terza stagione di quanto il pubblico potesse inizialmente pensare, è probabile che avrà un ruolo significativo poiché altri personaggi potrebbero scoprire il segreto e anche la Whistledown potrebbe rivelarsi.

Che cosa è già stato rivelato su Eloise nella terza stagione di Bridgerton

Come il pubblico saprà molto bene, nella terza stagione di Bridgerton, Eloise dovrà affrontare una nuova stagione di matrimonio senza la sua migliore amica, Penelope Featherington, dopo il loro litigio quando scopre la verità sull’identità di Lady Whistledown. Pertanto, gli spettatori possono aspettarsi di vedere Eloise in difficoltà senza la sua migliore amica, proprio come quando le due hanno litigato in precedenti episodi.

Inoltre, la terza stagione di Bridgerton si concentrerà sulla storia d’amore tra Colin e Penelope e, di conseguenza, la reazione di Eloise nei confronti della coppia potrebbe giocare un ruolo importante.

Allo stesso modo, la sinossi ufficiale ha rivelato che Eloise potrebbe incontrare una nuova improbabile amica. Sebbene molti potrebbero pensare che Kate Sharma sia la perfetta sostituta di Penelope, data la chiara affinità tra le due donne, ci sono altre possibili contendenti per questo ruolo.

Ad esempio, è del tutto possibile che stringa un’improbabile amicizia con Cressida Cowper, la quale si era offerta di aiutare Eloise. Un’altra opzione è Marina stessa, come hanno suggerito alcuni spettatori, facilitando così una futura relazione tra Eloise e Philip se Bridgerton dovesse seguire i libri sulla sua storia d’amore.