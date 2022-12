The White Lotus 2, finalmente si alza la posta in gioco. Recensione episodio 5

Uno sconcertante cliffhanger alza la posta in gioco per gli ultimi due episodi della seconda stagione di The White Lotus.

Una delle cose più difficili quando si inizia una nuova serie è dover rispondere costantemente a questa domanda: cosa rappresentano questi personaggi? Quando si tratta di The White Lotus, la ricerca della conoscenza è ancora più ardua.

Lo stile antologico ci dà solo poche settimane per entrare in contatto con questi personaggi immaginari, mentre gli sceneggiatori e gli attori che danno vita alla storia devono assolvere rapidamente, ma in modo mirato, ai loro ruoli per creare uno show degno di essere ricordato.

Con l’inizio degli ultimi episodi della stagione, le vite dei frequentatori della spiaggia siciliana e degli abitanti dell’hotel iniziano a mescolarsi e a confondersi molto più che all’inizio. I personaggi iniziano a influenzarsi indirettamente l’un l’altro in modi che non riescono nemmeno a concepire, e questo rappresenta il punto di svolta ideale per ciò che probabilmente causerà la morte imminente mostrata in modo così superficiale nella scena iniziale della stagione.

Nessuno di questi ricchi snob sembra avere la cattiveria necessaria per compiere un omicidio intenzionale, ma hanno l’ignoranza sufficiente per mettere in moto la macchina fatale e inutilmente complessa per arrivare al dramma.

Il quartetto con il maggior numero di emozioni che ribollono sotto la superficie è chiaramente quello composto da Cameron e Daphne Sullivan (Theo James e Meghann Fahy) e da Ethan e Harper Spiller (Will Sharpe e Aubrey Plaza). L’ultima persona di questa lista è quella che si è quasi compiaciuta nell’essere infelice per tutta la vacanza, sabotando ogni opportunità di divertimento con una dose di cospirazione.

Sa che c’è qualcosa di losco nella relazione tra Cameron e Daphne, ma non sa ancora esattamente cosa. Per Harper tutto è una gara, un braccio di ferro tra il disprezzo per il matrimonio dei Sullivan e l’insoddisfazione per il proprio.

Harper riesce finalmente a far ammettere a Ethan che Cameron ha avuto una relazione sul loro divano un paio di episodi fa: un preservativo aperto è la prova di cui aveva bisogno per portare avanti il conflitto. Ethan non ha mai mentito sull’accaduto, ma ha semplicemente omesso delle informazioni, ma questo non serve a ricucire i rapporti tra i due e Harper.

Una rivelazione sufficiente a far sì che Ethan inizi finalmente a inacidirsi nei confronti della sua fratellanza con Cameron, una trama interessante che è stata ventilata già da un po’ di tempo. Cameron non sopporta che Ethan abbia qualcosa che lui non ha e sta giocando con lei da quando nel primo episodio si è tolto le mutande davanti a lei.

La potenziale infedeltà sembra imminente e chissà come reagirà Ethan se lo dovesse scoprire, è un uomo apparentemente buono, ma anche un’anima repressa e mite, una combinazione pericolosa quando viene disprezzata.

Lo stesso sta iniziando a valere per Albie, il personaggio che secondo gran parte degli internauti è fin troppo gentile, quel tipo di gentilezza che potrebbe nascondere qualcosa di sinistro, ora è perdutamente innamorato di Lucia (Simona Tabasco). Anche dopo aver scoperto che lei è una escort, non rinuncia a buttare benzina sul fuoco del romanticismo.

Albie vuole mostrare rispetto nei suoi confronti e assicurarsi che non venga usata solo per il suo corpo, spesso pensa di essere moralmente superiore a suo padre Dom (Michael Imperioli) per questi motivi.

Albie è un gentiluomo all’apparenza, ma le sue buone intenzioni non sempre confermano i suoi veri sentimenti. Desidera una splendida donna al suo fianco in ogni momento del viaggio, e questo è esattamente in linea con i problemi di Dom e del patriarca della famiglia Di Grasso, Bert (F. Murray Abraham). Il costrutto maschile tossico che i tre uomini simboleggiano è il tema più chiaro della serie.

Il personaggio che continua a scemare senza quasi più una storia da raccontare è l’unico che è stato riportato dalla prima stagione. Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge) è stata utilizzata senza scopo per gran parte della seconda stagione, e questa settimana ha raggiunto il culmine. Le sue scappatelle con una compagnia di vacanzieri gay provenienti dal Regno Unito non serve ad altro che a introdurre il cattivo ragazzo di Portia, Jack (Leo Woodall). Le strane energie nelle scene di Tanya non colpiscono come in passato, lasciando spesso gli spettatori più confusi che soddisfatti.

La donna parla spesso di filosofia di vita con il suo nuovo amico Quentin (Tom Hollander), che è anche lo zio di Jack. Il cliffhanger della prossima settimana è una delle cose più strane che si siano mai viste in TV, un assaggio di quella che sembra essere una scena di sess0 tra Jack e Quentin della quale Tanya viene a conoscenza.

L’incesto è una cosa che la HBO non ha mai avuto paura di mostrare (vedi Game of Thrones), ma questa scena spunta completamente dal nulla. L’obiettivo che si prefigge potrebbe essere quello di rendere più o meno interessanti gli ultimi due episodi della stagione?