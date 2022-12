La stagione 14 di Doctor Who inizia le riprese con una foto dal set del TARDIS dietro le quinte

La stagione 14 di Doctor Who, guidata da Ncuti Gatwa, inizia ufficialmente le riprese a Cardiff, con una nuova foto del dietro le quinte che conferma la notizia.

Le riprese della stagione 14 di Doctor Who sono ufficialmente iniziate, la serie televisiva di fantascienza più longeva della storia tornerà per la quattordicesima stagione del suo revival moderno a partire dal 2023. Ncuti Gatwa sarà il protagonista e la quindicesima incarnazione del Dottore, affiancato dal TARDIS da Millie Gibson nel ruolo della nuova compagna Ruby.

L’annuncio dell’inizio delle riprese è arrivato tramite i social media ufficiali di Doctor Who, che nominano anche Dylan Holmes Williams – già regista di episodi di Servant di M. Night Shyamalan – come regista inaugurale della nuova stagione. L’annuncio è l’ultimo a far crescere l’attesa per questa nuova era dello show, dopo il ritorno di Russell T Davies come showrunner e la scelta del ruolo di Gatwa come Signore del Tempo.

Tutto quello che sappiamo sul Quindicesimo Dottore

È stato inoltre confermato che per la stagione 14 di Doctor Who, le riprese sono state spostate dalla precedente sede dello show, i Roath Lock Studios (dove si trovava dal 2012), a un nuovo luogo: Wolf Studios. Doctor Who è stato accolto anche nella Casa del Topo grazie a un accordo per la distribuzione tra la Disney e la BBC.

La serie sarà disponibile a livello internazionale tramite Disney+, il contratto comporterà anche un significativo aumento del budget per la serie di successo, aprendo la strada a una narrazione più ambiziosa da parte dello show fantascientifico, che notoriamente ha sempre avuto un budget medio-basso.

Da quando è stato rivelato che Gatwa avrebbe vestito i panni del Dottore, il primo attore nero ad averlo fatto in quasi sessant’anni di storia della serie, le speculazioni si sono scatenate su quale sarà il prossimo capitolo della storia. Il solo fatto che Gatwa sia stato scelto è stato ampiamente percepito come indicativo di una seconda rinascita dello show; l’attore ha suscitato un notevole interesse non solo grazie al suo ruolo di spicco nella serie di successo di Netflix Sex Education, ma anche grazie alla sua scelta di affiancare nomi importanti di Hollywood come Margot Robbie e Ryan Gosling nel prossimo film di Barbie.

Tuttavia, anziché succedere direttamente a Jodie Whittaker come Quattordicesimo Dottore, Gatwa sarà il Quindicesimo grazie alla “de-generazione” shock della Whittaker in David Tennant nell’ultimo episodio. Il modo e il motivo per cui il Dottore sia tornato a un aspetto originario saranno esplorati in tre episodi speciali nel 2023, in occasione dell’anniversario di diamante di Doctor Who.

Un breve scorcio del Dottore interpretato da Gatwa è stato inserito nel teaser trailer degli speciali del prossimo anno, con indosso quella che sembra essere una versione attenuata del nuovo vestito da Signore del Tempo di Tennant. I fan stanno già ipotizzando se questo implichi che il Quindicesimo Dottore sia intrappolato nell'”Edge”, un regno del subconscio introdotto nell’ultimo episodio della Whittaker in cui si trovano le manifestazioni dei Dottori passati (e potenzialmente futuri).

A prescindere dalle motivazioni che verranno fornite, il modo in cui questo debutto senza precedenti darà forma al Dottore creato da Gatwa sta già suscitando un notevole entusiasmo tra i fan di Doctor Who.