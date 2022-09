Sex Education 4, un’immagine del dietro le quinte svela il ritorno di Gillian Anderson

Gillian Anderson mostra un’immagine dal dietro le quinte del set di Sex Education 4 per anticipare il ritorno del suo personaggio, Jean Milburn.

La Anderson interpreta Jean, l’acuta e saggia terapista sessuale della serie, nonché madre di Otis (interpretato da Asa Butterfield). Oltre a essere l’incarnazione della grazia e dell’eleganza, Jean indossa anche diversi abiti chic nel corso della serie.

L’episodio 8 della terza stagione di Sex Education ha fatto quasi pensare che la Anderson non tornerà nella quarta stagione. Otis attendeva che Jean superasse l’intervento chirurgico dopo aver avuto un’emorragia durante il parto.

Fortunatamente Jean si risveglia dall’intervento, il che significa che la quarta stagione vedrà la Anderson nel suo ruolo iconico, e si spera che la nuova stagione fornisca anche delle risposte su chi sia il padre del bambino, dal momento che il test di paternità ha rivelato che non si tratta di Jakob (interpretato da Mikael Persbrandt).

Le riprese di Sex Education 4 sono iniziate ad agosto, diversi aggiornamenti hanno confermato che alcuni personaggi ricorrenti non torneranno e ne arriveranno di nuovi, tra cui Dan Levy, creando già un fermento intorno alla prossima stagione.

La Anderson ha anticipato il suo ritorno nei panni di Jean postando su Instagram una nuova foto dalla postazione di trucco e parrucco sul set, nell’immagine si vedono diversi prodotti per il trucco su un tavolo insieme a una bambola nuda (tranne che per un paio di stivali dorati), mentre la Anderson e il suo stylist possono essere visti nello specchio dietro i prodotti.

Nella didascalia del post, la Anderson scrive: “Jean’s baaaaaack!” (Jean è tornata), oltre a ringraziare alcune aziende di make-up che hanno realizzato i prodotti e le stylist Lisa Eldridge ed Emily Bilverstone.

Oltre a sembrare entusiasta come i fan di rivedere Jean sullo schermo, la sua foto evidenzia anche un processo cinematografico e televisivo che è incredibilmente importante per il risultato complessivo del progetto. Il processo di acconciatura e di trucco per i progetti che prevedono l’uso di protesi o di personaggi la cui trasformazione richiede ore e ore di lavoro, spesso riceve maggiore attenzione rispetto ad altri progetti che richiedono acconciature e trucchi più delicati.

Tuttavia, anche nel caso di un personaggio come Jean, che ha comunque l’aspetto della Anderson, i capelli e il trucco del personaggio devono essere unici per rendere al massimo il personaggio. Le scelte di trucco e parrucco devono riflettere non solo Jean, ma anche le sottili differenze nel suo stato emotivo da una scena all’altra.

Poiché nella quarta stagione diventerà di nuovo madre di un bambino appena nato, il suo aspetto cambierà sicuramente e incarnerà il duro lavoro che richiede l’essere genitore di un neonato, pur mantenendo il riferimento a se stessa come donna.

Inoltre, il modo in cui la relazione romantica tra Jean e Jakob cambierà dopo che lui presumibilmente scoprirà di non essere il padre del bambino, rappresenta un’altra opportunità per un cambiamento nel personaggio, che probabilmente si rifletterà nel suo look complessivo di capelli e trucco.

Man mano che le riprese della quarta stagione proseguiranno, gli spettatori dovranno continuare a prestare attenzione ai nuovi dettagli che emergeranno e sui retroscena dei diversi look che Jean sfoggerà nel corso della quarta stagione di Sex Education.