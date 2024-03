Danni alla pelle, tutti fanno lo scrub così: però è molto pericoloso e porta brutte conseguenze

Stai mettendo in pericolo la tua palle continuando a fare lo scrub così, purtroppo è un errore comune con conseguenze anche molto pericolose.

La cura del proprio corpo è un vero e proprio rito a cui bisogna dedicarci tempo, pazienza e tanto affetto. Prendersi cura di sé stessi è importante anche per la salute mentale e ci fa sentire meglio e più coccolati. Dedicarsi a capire di che cosa ha davvero bisogno la nostra pelle è importante perché se sbagliamo prodotti rischiamo di danneggiarla irrimediabilmente.

L’errore fatale non riguarda soltanto la scelta del prodotto ma anche di come viene eseguita una certa operazione diventata ormai famosa ed utilizzata da praticamente tutti. Stiamo parlando dello scrub corpo, un massaggio levigante e tonificante che ci aiuta ad eliminare le cellule morte del nostro corpo per avere una pelle più liscia e compatta.

Tuttavia, se non seguiamo un rito preciso per fare lo scrub corpo finiamo con il danneggiare pericolosamente la nostra barriera cutanea e potremmo dover fare i conti con problemi epidermici per nulla indifferenti. Purtroppo è uno sbaglio che viene commesso dalla maggior parte delle persone quindi è meglio approfondire l’argomento.

Per evitare di irritare o lesionare la vostra pelle dovete seguire correttamente i passaggi per poter eseguire nel modo giusto lo scrub corpo. Questo massaggio serve per migliorare lo stato della vostra pelle e non per rovinarlo definitivamente. Il primo passo per fare uno scrub corpo ad hoc è quello di saper scegliere con cura i prodotti.

Scrub corpo, come farlo al meglio

Dopo aver acquistato i giusti prodotti adatti per il vostro tipo di pelle, è consigliabile eseguire lo scrub corpo dopo aver fatto un bagno o una doccia. Quando avete la pelle ancora bagnata applicate una piccola quantità di prodotto con movimenti circolari partendo dalle braccia per arrivare fino alle gambe. Questo serve a togliere le cellule morte e a garantirsi un ottimo drenaggio dei liquidi in eccesso.

Fatto questo dobbiamo risciacquare abbondantemente fino a quando non sentiamo più sotto le dite i piccoli granelli del prodotto per fare lo scrub corpo. Infine ci asciughiamo con un asciugamano in microfibra tamponando la pelle ed applichiamo la crema corpo più adatta alle nostre esigenze.

Scrub corpo, lo sbaglio fatale di tutti

Dopo aver scoperto nel dettaglio come eseguire uno scrub corpo perfetto è arrivato il momento di spiegare qual è l’errore più comune e tragico che viene commesso per fare questa operazione di cura personale. Quello che non si dovrebbe mai fare in assoluto è eseguire lo scrub corpo subito dopo la depilazione. Indipendentemente dal modo in cui ci si depila, la pelle è sempre molto provata e sensibile dopo la depilazione e dobbiamo evitare di metterci sopra prodotti che possono ulteriormente arrossarla od irritare.

Se facciamo lo scrub corpo dopo la depilazione andiamo ad irritare, arrossare e rendere ancora più sensibile la nostra pelle provocandoci anche escoriazioni profonde e dolorose. Si devono far passare 24 ore dalla depilazione prima di poter mettere qualsiasi cosa sulla pelle provata e sensibile.