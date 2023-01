Degas il ritorno a Napoli, la mostra al Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore

Fino al 10 aprile sarà possibile visitare la mostra dedicata a Edgar Degas, pittore e scultore impressionista che per un periodo ha vissuto a Napoli. La mostra è stata realizzata da Navigare Srl in collaborazione con il Comune di Napoli e si pone come obiettivo quello di ripercorrere la vita dell’artista seguendo il filo rosso con la città partenopea.

Lo scorso venerdì 13 gennaio è stata presentata alla stampa, prima dell’apertura ufficiale del 14 gennaio, la mostra dedicata al pittore francese Edgar Degas. L’esposizione, realizzata da Navigare srl in collaborazione con il Comune di Napoli e curata da Vincenzo Sanfo, raccoglie quasi 200 opere dell’artista per il quale Napoli fu una delle tappe fondamentali del suo percorso.

Degas ebbe con l’Italia e con Napoli uno stretto legame ma fin ora non era mai capitato che la città ospitasse una mostra a lui dedicata. Questa è pertanto la prima volta che Napoli celebra l’artista impressionista attraverso questo magico e suggestivo racconto ospitato nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore e per la prima volta sarà possibile vedere oltre 200 opere inedite.

Degas, il ritorno a Napoli è ospitata nella Sala del Refettorio del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, a pochi passi da Palazzo Pignatelli di Monteleone, residenza del nonno paterno dell’artista e di parte della famiglia, meglio conosciuto come Palazzo Degas.

Le tappe di Degas, il ritorno a Napoli

La mostra è caratterizzata da tre aree tematiche: la prima fa riferimento agli anni giovanili di Degas e ricostruisce le atmosfere della Napoli di fine Ottocento, servendosi di immagini storiche tra cui l’analisi del ritratto del nonno Hilaire De Gas, primo importante dipinto realizzato a Napoli dal futuro pittore impressionista, e quello della famiglia Bellelli, suoi parenti, proposti nel percorso espositivo in una riproduzione multimediale.

La seconda sezione è dedicata ai temi distintivi dell’arte di Degas, quelli noti al grande pubblico: ballerine, prostitute, cavalli da corsa e café-chantant della Belle Époque e possiamo ammirarli grazie a una galleria di disegni, studi preparatori, numerose incisioni tra monotipi, litografie e xilografie, e tre sculture in bronzo. Sono elementi fondamentali che ci permettono di comprendere a pieno l’arte del “pittore delle ballerine”.

Malgrado fosse uno dei principali esponenti dell’impressionismo, il disegno è sempre stato per Degas un elemento importante che sa rappresentare, nel caso di questo artista, molto della pittura la vera personalità di un artista. Perfino quando si dedicherà al colore, entrando a pieno titolo nella corrente impressionista non abbandonerà mai la tecnica del disegno.

Lungo il percorso si fanno strada anche altri celebri artisti a lui vicini come Pablo Picasso (acquaforte Degas e Desboutin, serie La Celestine) e Jules Pascin (disegni a inchiostro Maison Close). A corredo dell’esposizione anche una selezione di volumi d’epoca dedicati alla persona e all’artista Degas.

La terza area tematica racconta invece la vita mondana di Degas, le sue frequentazioni con altri artisti e gli anni più tormentati della sua esistenza minata dalla cecità. In questa parte della mostra, sono esposte opere pittoriche e grafiche di artisti napoletani, come Filippo Palizzi, conosciuto alla Reale Accademia di Belle Arti di Napoli, con il quale Degas condivise il dissenso per l’insegnamento accademico. L’area ospita anche altri illustri artisti come Domenico Morelli, Frank Boggs, Giuseppe Canova, Ferdinando Pappacena e Édouard Manet, con il prezioso olio su cartoncino Vase de fleure.

Ultima chicca del percorso espositivo sono trentaquattro fotografie realizzate da Degas, provenienti dalla Bibliothèque Nationale de France che raccontano del forte interesse dell’artista per l’allora recente invenzione della fotografia come strumento di studio per il movimento del corpo umano e dei cavalli, accolta da molti Impressionisti.

Degas, il ritorno a Napoli sarà visitabile sino al 10 aprile con orario continuato, giorni feriali dalle ore 9:30 alle 19:30 mentre sabato, la domenica e festivi dalle 9:30 alle 20:30. Costo biglietti a partire da 10 euro. 8 euro per i possessori del pass turistico Artecard, realizzato dalla società Scabec della Regione Campania per la promozione turistica della Campania. Biglietteria sul posto, e online con ticketone.it. Info e prenotazioni prenotazioni@navigaresrl.com