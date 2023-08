Ecco qual è il vero ruolo di Peacemaker all’interno della DC | Per lui un nuovo nome

Cinema

Peacemaker, alter ego di Christopher Smith, è uno dei personaggi più in voga per la DC al momento per un motivo specifico.

Peacemaker sta diventando uno degli eroi di casa DC Comics più apprezzati del momento, ma la sua storia è tutt’altro che recente. Nato negli anni Sessanta dalle penne di Joe Gill e Pat Boyette per la Charlton Comics, fu in seguito acquisito dalla DC e divenne un supereroe ricorrente negli albi di questa casa editrice. La sua fama è esplosa però solo recentemente grazie al film The Suicide Squad – Missione suicida di James Gunn, dove è stato interpretato da John Cena.

Il personaggio è piaciuto così tanto che ha ottenuto una serie spin-off a lui dedicata e che porta il suo nome, Peacemaker, dove a vestirne i panni c’è ancora John Cena. Peacemaker è stata la prima serie del DC Extended Universe ma non il solo progetto ad espanderne il personaggio: anche varie serie a fumetti, fra cui Peacemaker Tries Hard!, continuano a raccontare il personaggio e ci mostrano la sua vera utilità all’interno del mondo DC.

Peacemaker ottiene un nuovo nome in codice in Peacemaker Tries Hard! #4

Peacemaker Tries Hard! #4 contiene una storia chiamata Tryferno in cui vediamo Peacemaker e Red Bee alle prese con il Generale Immortus. Fra i tre non c’è alcuna lotta, ma solo un incontro presso il diner preferito di Immortus nel mezzo di un deserto. La conversazione offre tutti gli spunti comici classici di Peacemaker, con Immortus che decide di non ucciderlo per non distruggere il suo ristorante prediletto e che ammette di aver ricevuto, nel corso della sua secolare vita, un portatovaglioli da bar nel di dietro.

Ma in questo albo vediamo anche un particolare nickname che Amanda Waller, agente federale interpretata sullo schermo da Viola Davis, riserva a Peacemaker. Quando il supereroe la chiama per avvisarla del rapimento di Bruce Wayne (spoiler: in realtà parlava del suo cane) il cellulare di Waller squilla e rivela che la chiamata arriva da “The Idiot”. Questo nickname denigratorio rivela in realtà la vera forza del personaggio di Peacemaker.

Peacemaker è l’idiota della DC e funziona proprio per questo

Fra decine e decine di supereroi che si prendono sul serio e raccontano storie di epica o drammaticità, Peacemaker si è ritagliato un prestigioso spazio grazie alla sua idiozia. Il personaggio è una contraddizione vivente, in quanto combatte il crimine per estirpare la violenza dal mondo, ma la perpetra lui stesso contro i criminali che affronta. Combina guai e imbranato, Peacemaker piace perché tutti abbiamo voglia di tanto in tanto di qualcosa di più leggero e divertente, ma altrettanto ben fatto.

