Cinema Priscilla, il trailer del film di Sofia Coppola in gara alla Mostra del cinema di Venezia Di Alessandra Chiaradia - 11

Sofia Coppola torna a Venezia con il biopic Priscilla, dedicato alla moglie di Elvis Presley e interpretato dalla star di Euphoria.

L’anno scorso ci siamo innamorati del biopic Elvis firmato Baz Luhrmann, adesso è il turno di Sofia Coppola che porta sul grande schermo la moglie del Re del Rock ‘n’ Rolle, Priscilla Presley.

Una presenza importante per questa 80esima edizione del Festival di Venezia, la Coppola, figlia d’arte del grande regista Francis Ford, è diventata un nome importante come registra grazie a capolavori come Lost in Translation e Marie Antoniette.

Questa nuova pellicola è basata sul libro di memoria di Priscilla Presley intitolato Elvis and Me e nel cast troviamo Cailee Spaeny e Jacob Elordi nei ruoli centrali della storia, la produzione è gestita dalla A24, che negli ultimi anni non ha sbagliato un colpo.

Adesso abbiamo un primo sguardo a quello che ci aspetta, grazie ad un trailer di soli 45 secondi, un vero e proprio mordi e fuggi da cui possiamo solo capire l’atmosfera, ma tiene ancora tutto molto segreto.

Il trailer di Priscilla cosa ci dice

A parte alcune inquadrature che ci mostrano le prime immagini di Priscilla e Elvis nella prima fase della loro vita, per il resto non abbiamo dialoghi, se non una battuta dell’attrice Dagmara Domińczyk, che pare interpretare la madre della giovane ragazza. Questo film si trova ad affrontare una sfida difficile, arrivare un anno dopo il film Elvis, che è stato uno dei più grandi successi del 2022 tra critica e pubblico, con ben 8 candidature agli Oscar che vedeva quella come miglior film e miglio attore protagonista grazie all’interpretazione magistrale di Austin Butler.

Quello che possiamo percepire subito dal breve trailer è che, rispetto al film concitato di Luhrmann, questa storia sarà più introspettivo concentrandosi sul punto di vista di Priscilla, interpretata da Cailee Spaeny, che avrà al suo fianco la star di Euphoria nel ruolo di Elvis, Jacob Elordi.

I momenti importanti per Priscilla

Nel video iniziamo a scorgere alcuni dei momenti fondamentali della vita di coppia dei due, da quando hanno fatto il primo incontro mentre Elvis si trovava in Germania, fino al matrimonio a Las Vegas, alla nascita della prima figlia Lisa Marie Presley, che purtroppo di recente è scomparsa. Quello che non è ancora chiaro è se la pellicola affronterà anche il periodo più burrascoso del matrimonio tra Priscilla e Elvis, compresa la dipendenza del Re dalle droghe, motivo principale dell’allontanamento tra i due.

La Coppola, durante una recente intervista, ha paragonato Priscilla a un suo film del passato, Marie Antoniette, volendo specificare che entrambi sono basati su donne diventate iconiche soprattutto per gli uomini al loro fianco. Come produttrice esecutiva del film c’è proprio Priscilla Presley, quindi con grande probabilità sarà una storia particolarmente rispettosa e affine agli eventi pubblici. Dopo il debutto in gara al Festival di Venezia, il film arriverà nei cinema italiani a ottobre.