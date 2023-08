Cinema Dogman, il trailer del nuovo film di Luc Besson in gara alla Biennale di Venezia Di Alessandra Chiaradia - 15

Il nuovo film di Luc Besson sarà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, il regista torna dopo quattro anni.

Abbiamo il primo trailer di Dogman, il primo lungometraggio di Luc besson dopo la lunga assenza di ben quattro anni dalla sedia da regista, questo suo nuovo progetto sembra essere molto crudo.

Dogman verrà presentato a Venezia come film in concorso all’80esima Biennale del Cinema, ed è uno dei più attesi della stagione, in seguito arrivare nelle sale con il mese di settembre, in Italia uscirà il 28.

Questo film racconta la storia di un uomo con l’ossessione dei cani nata fin da quando era un bambino, un modo per sfuggire ai traumi di una vita crudele. Nel ruolo del protagonista Douglas troviamo Caleb Landry Jones, la sua ossessione per i cani è bilanciata dalla fragilità della sua vita.

Douglas dovrà combattere con molti nemici e i suoi mostri interiori, già dal primo trailer possiamo notare come i traumi subiti abbiano influenzato la sua crescita, abbiamo un veloce assaggio della sua infanzia, si trova seduto accanto a un cane in gabbia, l’unico membro della sua famiglia a considerarlo.

Ma questo amore per i cani non è visto di buon occhio dal padre, che per punirlo lo picchia violentemente fino a chiudere anche lui in una gabbia all’aperto, questo spingerà il piccolo Douglas a sviluppare un ossessione verso questi animali.

Le fasi della vita del protagonista in un film intenso

In seguito vediamo Douglas ormai uomo cresciuto, intorno a lui si è creato un mondo pericoloso, vive in una casa spoglia e poco accogliente circondato da innumerevoli cani, nelle scene lo vediamo truccarsi abbondantemente richiamando l’immagine iconica di Marilyn Monroe.

All’interno del suo spazio vitale, con i suoi adorati animali, si trova ad affrontare un gruppo di uomini che tentano di ammazzarlo e quello che queste immagini ci rimandano è la sensazione di mancanza di identità dell’uomo, preferendo i travestimenti, lo stesso dice: “Mi sono sempre piaciuti i travestimenti. Ti travesti, ti inventi un passato e dimentichi il tuo”.

Dogman è un film che non passerà inosservato

Luc Besson torna a far parlare di sé e del suo lavoro con Dogman, dopo quattro anni dal suo ultimo lavoro Anna, uscito nel 2019, il regista è ormai diventato un’icona del mondo del cinema e uno dei più grandi a livello internazionale.

Tra i suoi film più importanti troviamo Il quinto elemento uscita nel 1997 e Lucy del 2014, in Dogman Besson ricopre il ruolo sia di regista sia di sceneggiatore, attualmente non sono trapelati molti dettagli sulla trama, ma dalle prima immagini si preannuncia un film profondo e tormentato.