La teoria su Anakin Skywalker che analizza la sua vita | È lui il Prescelto?

Anakin Skywalker, o Darth Fener, è il Prescelto per riportare equilibrio nella Forza: questa teoria inaspettata lo conferma.

Il personaggio in assoluto più iconico dell’intero franchise di Star Wars è Darth Fener (o Vader in lingua originale), alter ego di Anakin Skywalker, il Prescelto. Questo personaggio ha un record di apparizioni enorme: è l’antagonista principale della trilogia originale ed il protagonista della trilogia prequel, è apparso in The Clone Wars, Forces of Destiny, Rogue One, Obi-Wan Kenobi, Rebels e Tales of the Jedi. È stato riconosciuto come il Prescelto, ovvero colui che avrebbe riportato l’equilibrio nella Forza, da Qui-Gon Jinn su Tatooine.

La conferma che Anakin fosse il Prescelto – piuttosto che suo figlio, Luke – è piuttosto certa, ma ai fan di Star Wars piace comunque di speculare e teorizzare su vari aspetti di questa profezia. La teoria delle ultime settimane prende sul serio il concetto di “equilibrio” e spiega perché Anakin è senz’altro il Prescelto analizzando la sua vita.

La conferma viene da The Clone Wars

Nella serie animata The Clone Wars vediamo il viaggio di Anakin ed Ahsoka nel mondo etereo della Forza chiamato Mortis, dove i due interagiscono con le creature composte di Forza chiamate il Padre, il Figlio e la Figlia. Anakin riesce a controllare il Figlio e la Figlia e questo, a quanto detto dal Padre, significa che Anakin è senza dubbio il Prescelto. Eppure, Anakin ha condannato la galassia a decenni di dittatura e sofferenza.

Ora, per capire appieno la teoria, mettiamo mano al calendario di Star Wars. La vendetta dei Sith, capitolo che vede la caduta e corruzione definitiva di Anakin, prende luogo nell’anno 19 BBY, mentre Anakin è nato nel 41 BBY; il ragazzo aveva quindi 22 anni al momento del suo duello con Obi-Wan. Il ritorno dello Jedi invece, dove Fener completa la sua redenzione uccidendo l’Imperatore Palpatine, risale all’anno 4 ABY, quindi 23 anni dopo la corruzione di Anakin; Fener è morto a 44-45 anni.

Anakin ha vissuto metà vita nel Lato Chiaro e metà nel Lato Oscuro

La vita di Anakin è perfettamente equilibrata fra il bene e male, avendo vissuto 22 anni nel Lato Chiaro della Forza e 22 anni nel Lato Oscuro della Forza. Questa nozione si aggiunge al fatto che il suo sacrificio finale, avvenuto nel quarantacinquesimo anno di vita, ha sconfitto i Sith ed ha restituito speranza all’intero universo.

Star Wars non è né la prima né l’ultima opera ad includere profezie e prescelti, ma differentemente da molti altri questo “eroe” non è affatto un eroe: Anakin è prima un bambino brillante ma ingenuo, poi un giovane pieno di sé, infine uno Jedi imperfetto che, sopraffatto dal suo amore per Padme, si lascia corrompere da Palpatine. L’arco narrativo che Anakin Skywalker attraversa prima di compiere il suo destino è la vera forza del suo personaggio.