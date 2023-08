Serie TV Angus Cloud ha reso Euphoria un prodotto migliore | Ecco perché Di Giada Massironi - 11

La scomparsa di Angus Cloud ha sconvolto il mondo dello spettacolo, ma la sua performance in Euphoria resterà indimenticabile.

Scomparso a soli 25 anni il 31 luglio scorso, il giovane attore ha apportato un contributo inestimabile a Euphoria, la serie tv di HBO scritta da Sam Levinson.

Con la sua interpretazione di Fez, un personaggio tanto complesso quanto saggio, ha donato profondità alla storia e, come un faro, ha guidato gli altri compagni di viaggio nella scoperta di se stessi, tra errori, eccessi e debolezze.

Le scene a cui ha preso parte rappresentano alcuni dei momenti migliori e più intensi della serie tv statunitense. Colonna di Rue, la protagonista, la sua assenza peserà moltissimo nella prossima stagione.

Chi era Angus Cloud

Ha debuttato nel mondo della recitazione con la serie di Sam Levinson, ma sono bastati pochi secondi per convincere tutti. Angus Cloud non aveva mai studiato recitazione prima di Euphoria, eppure è stato in grado di interpretare magistralmente un personaggio molto complesso, a cui ha donato ulteriore profondità d’animo. Non solo Cloud ha migliorato la serie tv, ma la sua capacità di umanizzare Fez è stata uno dei motivi per cui Euphoria ha avuto un impatto così importante sulla cultura pop. Dopo aver preso parte alle serie tv su HBO si sono aperte per lui numerose porte: è apparso in diversi film e video musicali e apparirà ancora in altre uscite, come Freaky Tales, con Pedro Pascal e Ben Mendelsohn.

All’inizio della serie, Fez viene presentato come un adolescente dipendente dalla droga, spacciatore locale che vive con suo fratello più piccolo. Abbandonato tra gli squali, è disposto a tutto pur di garantirsi una vita dignitosa. Nonostante la presentazione iniziale, si dimostrerà uno dei personaggi più stabili, maturi e profondi di Euphoria. Sarà lui a fare da spalle a Rue quando si perderà nel tunnel della droga. Sarà lui a porgere la mano ai suoi amici in difficoltà. Fez rappresentava una colonna portante della serie tv, un porto sicuro in cui ritrovarsi.

Le scene più memorabili di Fez

Guardando l’interpretazione di Angus Cloud è facile dimenticare che il ruolo di Fez per l’attore ha rappresentato un debutto. La sua capacità di immergersi nei panni del personaggio lo hanno reso uno degli attori migliori della serie tv.

Le scene più memorabili di Cloud sono state interpretate al fianco della sua amica Zendaya, ma anche Apatow ha avuto un ruolo centrale. Nella prima stagione tra i due nasce un rapporto con sfumature romantiche. Amici, confidenti e amanti, Fez e Lexi diventano complici in una narrazione complessa. Indimenticabile la scena in cui si ritrovano ancora insieme e ridono sulle note di Stand By Me, mentre oltre la porta regna il mondo della perdizione.

Nonostante il tempo limitato, Angus Cloud non verrà dimenticato, per una semplice cosa: guardando la sua interpretazione, era facile dimenticare che dietro Fez si nascondeva un attore.