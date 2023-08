Serie TV La Ruota del Tempo 2: data, cast di uscita, trailer, trama, cast e tutto quello che sappiamo Di Federico Del Ferraro - 9

La Stagione 2 non era l’inizio. Non c’è inizio né fine, al girare della Ruota del Tempo. Ma fu comunque un inizio.

La Ruota del Tempo è un progetto ambizioso e di enorme scala tanto quanto lo è la saga fantasy dalla quale è tratta. Il mondo creato da Robert Jordan nel corso di più di vent’anni è un intricato covo di magia, politica, amori, amicizie, rivalità e creature di tutti i tipi, ciò che ci immaginiamo quando pensiamo ad un vero e proprio mondo fantasy.

È inevitabile che, approcciandosi ad una fonte così mastodontica, anche il progetto di Prime Video guadagni un’aura molto speciale. Questo ha senz’altro aiutato la serie ad ottenere uno strepitoso successo al lancio della prima stagione nel novembre 2021, un periodo dove svariati show fantasy suoi simili (The Witcher, Gli Anelli del Potere) cercavano di contendersi il posto lasciato vacante da Il Trono di Spade. Questo successo proseguirà con la seconda stagione, o la fiamma dell’interesse si è affievolita?

La trama de La Ruota del Tempo Stagione 2

La prima stagione de La Ruota del Tempo adattava in maniera piuttosto fedele il primo dei quattordici romanzi della saga, intitolato L’occhio del mondo. Al termine della stagione Rand al’Thor, dopo aver raggiunto l’Occhio del Mondo e sconfitto il Tenebroso, si allontana dal resto del gruppo composto dalla Aes Sedai Moiraine, il suo Custode al’Lan Mandragoran e i suoi amici Perrin, Mat, Egwene e Nynaeve.

Questi ultimi hanno combattuto la loro battaglia a Fal Dara, roccaforte del regno di Shienar, contro le forze del Tenebroso. Ma nonostante il trionfo di Rand la minaccia non è sventata: Moiraine annuncia che questa non è stata l’Ultima Battaglia e che il Tenebroso non è quindi ancora sconfitto. Padan Fain si è rivelato come Amico delle Tenebre ed ha rubato il Corno di Valere, capace di evocare gli spiriti di defunte leggende, e grandi navi con a bordo donne capaci di incanalare saidar si avvicinano da Ovest.

Il trailer de La Ruota del Tempo Stagione 2

Al New York Comic Con dell’anno scorso Prime Video aveva rilasciato un video riassuntivo della prima stagione per rinfrescare la memoria agli spettatori, aggiungendo però anche una sbirciatina alla seconda stagione. Il video è narrato dal personaggio di Rosamund Pike, Moiraine, e spiega i possibili pericoli che ancora li attendono.

A questo video è seguito poi il trailer ufficiale della seconda stagione rilasciato a giugno 2023. Questo vero e proprio trailer dura due minuti e mezzo e ci mostra molto di quello che andremo a vedere a settembre, con l’uscita della Stagione 2. I personaggi intraprenderanno percorsi diversi mentre nuove forze entrano in gioco: i guerrieri del deserto Aiel dall’est e gli ancora sconosciuti navigatori dall’ovest, capaci di utilizzare l’Unico Potere. Vedremo anche varie aggiunte al ventaglio di personaggi che compongono questa epica storia.

Il cast de La Ruota del Tempo Stagione 2

A proposito di personaggi, il cast ha subito un considerevole aggiornamento con l’uscita di vecchi personaggi – principalmente gli abitanti di Emond’s Field – e l’entrata di volti nuovi. Ma partiamo dalle certezze: in questa seconda stagione ritroveremo Rosamund Pike come Moiraine, Daniel Henney come al’Lan Mandragoran, Josha Stradowski come Rand al’Thor, Madeleine Madden come Egwene al’Vere, Zoë Robins come Nynaeve al’Meara, Marcus Rutherford come Perrin Aybara, Hammed Animashaun come Loial, Kae Alexander come Min, Kate Fleetwood come Liandrin Guirale, Priyanka Bose come Alanna Mosvani, Sophie Okonedo come Siuan Sanche e Fares Fares come Ishamael.

Fra i personaggi di supporto ne ritroveremo diversi, fra cui Johann Myers come Padan Fain, Alexandre Willaume come Thom Merrilin e Álvaro Morte come Logain Ablar; gli abitanti di Emond’s Field, primo su tutti Tam al’Thor interpretato da Michael McElhatton, probabilmente non torneranno per la Stagione 2. Ma il cast presenta anche molte novità.

Anzitutto ci sarà un recast piuttosto importante. Come avrete notato, dalla cast list appena enunciata manca Mat Cauthon, uno degli amici di Rand che lascia Emond’s Field insieme a Moiraine; Mat infatti non verrà più interpretato da Barney Harris, ma il suo ruolo passa a Dónal Finn. Fra le nuove entrare troviamo invece Ceara Coveney come Elayne Trakand, Ayoola Smart come Aviendha, Guys Roberts come Uno Nomesta, Arnas Fedaravicius come Masema Dagar e Gregg Chillingirian come Ingtar Shinowa. Natasha O’Keeffe e Meera Syal si uniscono in ruoli ancora non specificati.

Data di uscita de La Ruota del Tempo Stagione 2

La seconda stagione de La Ruota del Tempo, come la prima, sarà composta da otto episodi. L’appuntamento è fissato al 1° settembre 2023.

Per chi non ha ancora visto la prima stagione o vuole fare un ripasso, Prime Video ha aggiunto un piccolo bonus al termine dell’ultimo episodio. Vediamo infatti la scena d’apertura del primo episodio della Stagione 2, il quale sarà intitolato A Taste of Solitude ed è stato sceneggiato da Amanda Kate Shuman. Se la seconda stagione seguirà il trend della prima, gli episodi successivi seguiranno con un rilascio settimanale.