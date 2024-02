Ilary Blasi, “Che stupida” ma lo sapevamo già: ulteriore conferma | Il libro dice che…

“Che stupida” di Ilary Blasi è un libro già letto. Può sembrare un’iperbole, ma è la verità: lo sapevamo da Unica.

L’unica sorpresa che il libro ci riserva si trova nel primo capitolo intitolato “E invece”, quando Ilary racconta di una separazione pacifica e ideale. Nelle prime pagine la conduttrice si lascia andare a un flusso di pensieri, spiegando come vorrebbe che fossero andate le cose.

Suo marito si presenta a casa e le dice di essersi innamorata di un’altra. Lei lo abbraccia e risponde: “Troveremo una soluzione”. E invece, appunto, le cose non sono andate così, perché nemmeno nella “famiglia reale” di Roma governa quell’atmosfera rarefatta tipica del Mulino Bianco.

Dal secondo capitolo in poi è una storia che già conosciamo, praticamente Ilary ha messo nero su bianco il documentario rilasciato su Netflix che in poche ore aveva scalato le classifiche (anche) grazie all’effetto sorpresa, il grande assente di questo libro.

Possiamo affermare che Ilary non si è risparmiata nel raccontarsi di fronte le telecamere, infatti non ha avuto niente di nuovo da aggiungere nel libro, a parte qualche dettaglio di poco conto, come quando è andata a vomitare in bagno dopo aver saputo del tradimento di Totti, un episodio che non era stata raccontata nel docufilm.

Un rewatch del docufilm Netflix

Nel libro Francesco Totti è onnipresente: lo vediamo al buio della notte mentre guarda su YouTube il video dell’addio alla Roma, percepiamo la sua assenza in casa, il suo distacco emotivo, Capiamo, insieme a Ilary, che qualcosa nei suoi comportamenti non quadra. Probabilmente scrivere questo libro è stato catartico per la conduttrice, che ha ripercorso momento per momento tutte le fasi della separazione.

Arrivati all’ultimo capitolo è difficile capire se si è trattato di un modo per dire addio a un amore importante, oppure un gesto per vendicarsi. Le parole di Ilary restituiscono tutta l’angoscia provata in quel periodo, ma meno la voglia di vendetta che ha cercato di rivendicare in tutti questi mesi. Tantoché nelle ultime righe, la showgirl chiude invitando a cena Totti: nella tavolata della loro famiglia ci sarà sempre un posto per lui.

Totti-Blasi, la partita in tribunale

Sebbene “Che stupida” non abbia regalato l’effetto sorpresa a cui ci aveva abituati, Ilary si è dimostrata ancora una volta una donna fatta di coraggio: anche questa volta non ha avuto paura di esporsi e ripercorrere uno dei momenti più dolorosi della sua vita, scrivendo un libro di 200 pagine.

Se la battaglia emotiva sembra averla vinta, tuttavia ora inizia quella in tribunale. E chissà se Totti deciderà di parlare a quasi due anni di distanza dalla famosa intervista rilasciata al Corriere.