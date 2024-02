Concorso pubblico, assunzioni nei musei: requisito minimo licenza media | Ecco come fare domanda

È stato aperto il bando per diverse posizioni aperte per lavorare nei musei e il requisito minimo è la licenza media. Fai domanda.

Se siete alla ricerca di lavoro e magari siete pure amanti dei musei, questa è la vostra occasione: si sono aperte nuove posizioni ed è necessaria soltanto la licenza media.

Si tratta di una possibilità unica nel suo genere, perché così tante posizioni aperte non si erano mai viste, per non parlare poi del fatto che i requisiti sono minimi e che spaziano in diverse tipologie di mansioni.

Non serve per forza conoscere gli ambiti di studio che trattano i musei: per la maggior parte delle mansioni non richiedono capacità tecniche; per esempio spesso si richiede la predisposizione a lavorare a contatto con il pubblico.

Le posizioni sono molto interessanti e vale la pena approfondirle per capire se fanno al caso vostro. Siamo sicuri che avete i requisiti per molte delle mansioni richieste.

Le mansioni da ricoprire

Di figure da ricoprire ce ne sono per tutti i gusti: si cercano infatti sia collaboratori scientifici che per la biglietteria e gli shop. Ci sono poi posizioni per mediatori museali, collaboratori all’infopoint dei musei e addetti alla pulizia. La cosa bella è che per gran parte di queste mansioni non serve la laurea e neanche il diploma di scuola superiore: basta la licenza media, esperienza pregressa e tanta voglia di mettersi in gioco e imparare.

Le mansioni comprendono poi collaboratori nell’ambito dell’accoglienza al pubblico e addetti alla cassa e al bookshop. Sono posizioni molto interessanti che possono fare al caso vostro, ma fareste bene a candidarvi subito: anche se i bandi sono molti, ci sono tantissime persone che hanno già inviato la loro candidatura. Mandate subito il curriculum!

Come fare domanda

I bandi dei concorsi sono stati pubblicati dall’Amministrazione Provincia di Bolzano e riguardano tutti l’Azienda dei Musei provinciali. Ci sono tantissimi posti disponibili, ma bisogna presentare subito domanda per sperare di avere qualche chance. I requisiti sono diversi per ogni posizione, ma molti richiedono soltanto la licenza media; possedere una laurea è un requisito opzionale. In totale parliamo di 21 posti di lavoro, quindi è un’ottima occasione per buttarsi di nuovo nel mondo del lavoro, soprattutto se vi piace il settore.

Alcune delle posizioni sono part-time, perciò chi ha un figlio piccolo a carico può approfittare subito per candidarsi. Per presentare domanda è sufficiente inviare il proprio Curriculum Vitae, completo di tutte le esperienze pregresse, e una lettera motivazionale via email all’indirizzo specificato nei vari bandi. L’elenco dei bandi è disponibile sul sito dell’Azienda Musei provinciali. Dovete fare in fretta, però: molte domande scadono a fine mese. Cosa aspettate? Correte a candidarvi: lavorare in un museo è un’esperienza unica!