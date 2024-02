Ilona Staller, “Ho perso tutto”: distrutta dai debiti | Ecco come vive ora

Ilona Staller, famosa con il nome di Cicciolina, ha parlato dei gravissimi problemi economici che l’hanno affossata.

Ospite a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin proprio Ilona Staller ha deciso di parlare della delicatissima situazione che la sta attraversando in questo momento. Tutti la conoscono per essere Cicciolina.

Però nella sua vita come Ilona Staller è una donna e soprattutto una mamma che sta affrontando e ha dovuto affrontare moltissime brutte avventure. Per lei non è assolutamente stato tutta rose e fiori.

La stessa ha deciso di parlarne a cuore aperto, senza maschere e abbellimenti atti appositamente per celare i lati oscuri, che purtroppo sono stati tanti. Così spogliata, metaforicamente, della sua figura più famosa di Cicciolina, scopriamo una donna con le sue fragilità.

Infatti è stata proprio lei a raccontare dei gravissimi problemi economici che l’hanno vista perdere tutto, soprattutto alcuni beni preziosi a cui teneva immensamente. Ilona ha dichiarato di non ‘riuscire a pagare i debiti’ e il motivo è serissimo.

Ilona Staller, “Ho perso tutto, non riesco a pagare i debiti”

Una dichiarazione forte quella fatta da Ilona Staller che durante un’intervista ha confessato di aver perso tutto, non ultimo uno dei suoi beni più preziosi, proprio l’attico sulla Cassia che nel tempo è stato anche set per alcuni iconici film a luci rosse. L’immobile di 130 metri quadrati si trova all’interno di un comprensorio di pregio con piscine private. Il pignoramento è arrivato come una mannaia sulla testa della Staller che se lo è visto portare via e mettere all’asta con una cifra di partenza di 231 mila euro.

La stessa ha raccontato di non aver più potuto pagare i suoi debiti per colpa del Covid, un periodo troppo lungo nel quale non ha potuto lavorare e di conseguenza non è riuscita a saldare i suoi debiti. Sì, perché anche in precedenza si era trovata in una situazione economica non facile, infatti già nel 2019 aveva rilasciato un’intervista con Vanity Fair dove confessava di aver speso tutti i suoi risparmi, tanto da vedersi pignorare anche il vitalizio.

Ecco come ha fatto per tirare avanti

Ilona Staller ha racontato che aveva anche altri appartamenti che ha preferito vendere piuttosto che pagarci le tasse, in questo modo era riuscita a saldare qualche debito, ma non è bastato per darle respiro. Si è trovata costretta a dover mettere all’asta tutti i suoi cimeli compreso il famosissimo abito verde indossato nel 1987 per entrare alla Camera.

L’ultima soluzione che aveva trovato per poter tirare avanti è nata proprio grazie a Instagram, proprio per via delle difficoltà dopo la pandemia si era resa disponibile per degli incontri privati con i suoi fan, ma non come in molti hanno potuto pensare, Ilona proponeva ‘una pizza con Ciccolina’ oppure ‘una partita a scacchi con Cicciolina’, confessando anche che gli uomini non ci provassero con lei e infatti ha detto, “Eppure sono una donna come tutte le altre”. In quell’occasione aveva raccontato di volere un uomo serio che le volesse bene. Insomma Ilona Staller è una mamma e una donna e, dai suoi racconti, una persona che da sola ha dovuto combattere battaglie più grandi di lei. Una guerriera.