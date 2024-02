Bando comunale Lombardia, assunzione a tempo indeterminato: 1.700€ al mese | Come candidarsi

È stato aperto il bando comunale per assunzioni a tempo indeterminato in Lombardia, compenso da 1.700€ al mese. Scade a breve.

Sei alla ricerca di un’opportunità di lavoro stabile e gratificante in Lombardia? Il Comune di Brebbia, in provincia di Varese, ha recentemente annunciato un bando di concorso pubblico finalizzato all’assunzione di 4 istruttori amministrativi a tempo indeterminato e a tempo pieno, con una retribuzione mensile di 1.700€.

Questa è un’opportunità imperdibile per chi desidera entrare a far parte della pubblica amministrazione e contribuire al progresso della comunità locale. Il bando prevede l’assunzione di 3 istruttori amministrativi presso il Comune di Brebbia e 1 presso il Comune di Leggiuno.

Si tratta di ruoli chiave nell’area istruttori, ex categoria C, che offrono la possibilità di lavorare a tempo indeterminato, garantendo stabilità e sicurezza nell’impiego. Queste posizioni sono ideali per chi è in cerca di un’opportunità di carriera duratura nel settore amministrativo.

Se desideri candidarti per una di queste posizioni, è essenziale agire tempestivamente. La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è fissata per il 21 febbraio 2024. Non perdere l’occasione di partecipare a questo concorso e di far parte di un team impegnato nel servizio pubblico.

Requisiti richiesti

Per essere considerati idonei, è necessario soddisfare alcuni requisiti specifici. Tra i requisiti generali, è richiesto il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea – ovvero essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; I cittadini di Paesi terzi (extracomunitari) devono essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o del titolo di rifugiato o di protezione sussidiaria.

Altri requisiti includono un’età compresa tra i 18 e i limiti previsti per il collocamento a riposo, il godimento dei diritti civili e politici, l’assenza di condanne penali e la regolarità della posizione nei confronti degli obblighi militari per gli aspiranti di sesso maschile nati fino all’anno 1985.

Procedura di candidatura

Per maggiori dettagli sui requisiti specifici, la procedura di candidatura e per scaricare il bando completo, si consiglia di consultare tutte le informazioni pertinenti sul sito ufficiale del Comune di Brebbia. Non perdere l’opportunità di entrare a far parte di un ambiente di lavoro stimolante e di contribuire al progresso della tua comunità.

Un’occasione unica per coloro che desiderano intraprendere una carriera stabile nell’ambito amministrativo. Con una retribuzione mensile di 1.700€, queste posizioni offrono un equilibrio tra sicurezza economica e realizzazione personale. Consulta il bando completo e invia la tua domanda prima della scadenza.