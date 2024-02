Bando comunale Roma, impiegati amministrativi: 1.500€ al mese con il diploma | Fai domanda solo così

È uscito il bando per impiegati amministrativi comunali a Roma, ecco come fare richiesta subito. Stipendio da 1.500€ assicurato.

Il sogno del posto fisso accomuna moltissimi italiani: in un momento di precarietà come questo, avere la possibilità di fare domanda per un posto a tempo indeterminato è un miraggio.

Sono in tanti a controllare ogni giorno le comunicazioni del comune dove vivono o di quelli vicini per cercare qualche nuovo bando, sperando di potersi candidare per una posizione vantaggiosa.

Se vivete a Roma, questo è il vostro giorno fortunato: è uscito un bando comunale per la ricerca di impiegati amministrativi. L’offerta è ottima: contratto a tempo indeterminato e la paga è di 1.500 euro al mese.

Avete intenzione di candidarvi? Dovete fare in fretta: la data per presentare la candidatura si avvicina e se non vi muovete potreste non farcela. Ma avete tutti i requisiti giusti?

Bando comunale per impiegati amministrativi: la mansione

Nel dettaglio, il ruolo che si andrà a ricoprire è di Istruttore Amministrativo, ovvero la figura che amministra e predispone atti di natura amministrativa, in base all’ufficio di collocazione. L’Istruttore si occupa anche di fascicolare e rilasciare documenti. Il suo ruolo è fondamentale perché è lui che garantisce la correttezza dei dati e della documentazione degli uffici.

Essendo una mansione con grandi responsabilità, bisogna essere motivati per diventare un Istruttore. La selezione avverrà tramite una prova scritta e una orale, e proprio questa seconda sarà decisiva: dovrete dare il meglio di voi per convincere la commissione ad assumervi.

I requisiti e come candidarsi

La richiesta è per una sola persona, quindi la competizione sarà davvero feroce. Se avete tutti i requisiti, però, dovete avere fiducia: è molto probabile che scelgano voi. Il bando nello specifico è stato pubblicato dal comune di Genzano di Roma e stabilisce alcuni requisiti chiave per accedere alla selezione: il candidato non deve aver riportato condanne penali e non deve essere destituito o dispensato dell’impiego dalla Pubblica Amministrazione. Si richiede inoltre il possesso del diploma di scuola seconda di secondo grado, ovvero il diploma di maturità.

Il ruolo prevede un tempo pieno e richiede anche una conoscenza della lingua inglese, anche a un livello base, e delle applicazioni informatiche più conosciute, come il pacchetto Office. Per candidarsi è sufficiente collegarsi al portale InPA autenticandosi con SPID o CIE, compilare il curriculum vitae online, selezionare il posto per cui si desidera candidarsi e compilare tutti i campi della domanda, inserendo eventuali allegati richiesti. In pochi minuti la vostra candidatura sarà pronta e avrete l’occasione di ottenere un posto fisso con una paga molto buona. Se siete interessati, dovete affrettarvi: il concorso si concluderà il 9 febbraio.