Stash dei The Kolors, ma cosa si è fatto? A Sanremo lo hanno notato tutti | Ecco com’era prima

In tanti hanno fatto caso al cambiamento drastico di Stash, il frontman dei The Kolors. Ecco cos’ha fatto.

Il Festival di Sanremo 2024 è appena concluso ed è praticamente tempo di tirare le somme. E’ stato senza dubbio l’anno dei record sia di ascolti, di partecipazione giovanile ma anche di grande musica suonata e performato sul palco dell’Ariston. La 74esima edizione per l’ultima volta condotta da Amadeus insieme al suo amico e showman Fiorello, è stata segnata da trionfi, polemiche e tanti episodi memorabili.

Tra i protagonisti di questa kermesse musicale, uno degli artisti più discussi è stato Stash, il frontman dei The Kolors. Il gruppo ha presentato la sua ultima creazione, “Un ragazzo una ragazza“, una hit che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico.

L’edizione 2024 del Festival di Sanremo ha visto Angelina Mango emergere come vincitrice, ma non sono mancati i momenti in cui gli occhi erano puntati niente di meno che su Stash, nome d’arte di Antonio Fiordispino.

Per questa settimana, è apparso con un look sorprendentemente diverso, attirando verso di se chiacchiericcio e commentino da parte di un gran numero di spettatori. Il cantante si è presentato tirato a lucido, con un aspetto curato e rifinito, alimentando le voci di un possibile intervento chirurgico.

Stash dal chirurgo?

Questa trasformazione ha così tanto suscitato l’interesse del pubblico che l’immagine di Stash è praticamente diventata uno dei meme più utilizzato dal web durante il Festival. In tanti, quindi, visto quest stranezze si sono chiesti se dietro questo nuovo aspetto ci fosse l‘abile mano di un chirurgo estetico che ha agito per rendere l’aspetto di Stash più fresco e giovanile

La verità è che Stash non ha mai parlato di qualche possibile ritocchino cercando così di non alimentare queste voci. Comunque, molto probabilmente questo cambiamento che tutti notano non è dovuto ad alcuno intervento estetico ma semplicemente al trascorrere del tempo e di conseguenza all’evoluzione del suo stile personale.

La famiglia e i successi dei The Kolors

La vita privata di Stash è altrettanto intrigante quanto la sua presenza sul palco. Il cantante è padre di due figlie, Imagine e Grace, avute dalla sua compagna Giulia Belmonte. Insomma, nonostante la sua immagine pubblica e il successo della sua carriera musicale, Stash si dedica molto anche alla sua vita familiare. Se si osservano le modifiche nel look di Stash nel corso degli anni, si può notare per certo una trasformazione evidente. Dai tempi in cui ha vinto “Amici” nel 2015, il cantante ha abbandonato il caratteristico ciuffo e i capelli ossigenati. Il suo viso è diventato leggermente più rotondo, riflettendo il normale processo di “invecchiamento.”

Tuttavia, questo non ha fermato la sua evoluzione stilistica; ora, a 35 anni, Stash sfoggia capelli neri con un ciuffo all’insù, dimostrando di essere un uomo maturo e consapevole del suo aspetto esteriore. Dopo il successo di “Un ragazzo una ragazza” e l’esplosione del fenomeno italodisco, i The Kolors sembrano pronti a riconquistare il mercato discografico. La loro versatilità musicale e l’energia contagiosa di Stash sul palco continuano a essere una formula vincente: la testimonianza è stata la bellissima partecipazione della band a Sanremo.