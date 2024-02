Enzo Iacchetti, l’arresto improvviso: dopo le violente minacce di morte | Gesto straziante

Arrivato l’arresto improvviso, un tremendo colpo per Enzo Iacchetti che ha vissuto un periodo orrendo. Minacce di morte.

Un periodo buio per Enzo Iacchetti, noto al pubblico italiano come comico, cabarettista e uno dei conduttori storici del Tg satirico di Canale5, ovvero Striscia la Notizia. In questi giorni il mondo del giornalismo, della televisione e soprattutto dei canali Mediaset sta rivivendo il dolore della perdita di Maurizio Costanzo, venuto a mancare il 24 febbraio 2023.

Di recente abbiamo potuto assistere a diverse trasmissioni tv a lui dedicate con molti personaggi dello spettacolo che sono diventati famosi proprio grazie a Costanzo. La vedova Maria De Filippi ha anche dedicato una puntata speciale del Maurizio Costanzo Show dove, assieme a Fabio Fazio, hanno ospitato molti dei volti scoperti da Maurizio nel corso della sua carriera.

Tra questi non poteva di certo mancare Enzo Iacchetti che, dopo aver quasi perso le speranze, ha iniziato a lavorare come cabarettista proprio quando Costanzo l’ha fatto richiamare a distanza di tempo dal suo provino fallito. Nella scorsa puntata di Verissimo, talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale5, Iacchetti ha raccontato le sue vicissitudini per farsi conoscere ed apprezzare da Costanzo.

Nell’autunno del 1990, Enzo ha avuto modo di conoscere Maurizio Costanzo con un secondo provino concessogli, dato che il primo era miseramente fallito. Infatti, dopo il primo provino Iacchetti aveva lasciato del materiale negli studi di Costanzo e dopo diverso tempo una voce femminile lo ha richiamato per fissare un secondo provino perché il suo materiale era risultato interessante.

Il trampolino di lancio

Dopo aver fatto il secondo provino per mostrare a Costanzo di che cosa era capace, Enzo Iacchetti riceve la chiamata di conferma. A Maurizio Costanzo era piaciuto il suo lavoro e da quel momento in poi Enzo sarebbe stato uno dei tanti ospiti del suo Maurizio Costanzo Show. Iacchetti era noto in quel programma per le sue canzoni bonsai, brevi testi ma divertenti e ironici che piacevano molto a Costanzo.

Nel ricordare come tutto è iniziato e nel riconoscere la gratitudine che Enzo deve a Maurizio, al cabarettista sono venute le lacrime agli occhi perché la perdita di Costanzo è un dolore ancora vivo nel cuore di chi, come lui, ha avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorarci assieme. Ma Enzo non deve fare i conti soltanto con il dolore emotivo causato dalla perdita di un grande amico.

Le lotte continue di Enzo Iacchetti

Essendo un personaggio pubblico, Enzo sa bene che ci sono persone che ti amano ma ci sono anche persone che ti odiano. Infatti, il comico ha ricevuto diverse minacce di morte rivolte alla sua persona ed anche a suo figlio Martino che lo hanno spinto verso una decisione alquanto drastica ed irreversibile. L’arresto è stato improvviso ed inaspettato ma necessario e per Enzo Iacchetti è stata una svolta inimmaginabile per la sua vita.

Date le numerose minacce di morte che non sembrava volessero smettere, il comico si è visto costretto alla chiusura forzata dei suoi canali social. In questo modo, Enzo Iacchetti ha potuto mettere uno stop agli hater e proteggere la salute mentale sua e di suo figlio. Le continua minacce, infatti, stavano provocando dei piccoli traumi psichici in entrambe le persone e su consiglio del medico Iacchetti ha chiuso i social media.