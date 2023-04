Enzo Iacchetti: pesanti minacce di morte e intimidazioni | Arresto improvviso

Il ben noto conduttore televisivo Enzo Iacchetti ha subito pesanti intimidazioni ed ha rivelato la sua decisione.

Vincenzo Iacchetti, meglio noto come Enzo Iacchetti, è uno dei conduttori storici del Tg satirico più famoso della televisione italiana, ovvero Striscia la Notizia. Ma oltre ad essere uno dei presentatori, Iacchetti è anche comico, cabarettista, cantante ed attore italiano.

Quest’anno compirà 71 anni ed è iniziata una nuova fase della sua vita, sia professionale che privata. Circa una anno fa, durante un’intervista rilasciata a Tgcom, Enzo ha rivelato di aver subito diverse minacce, anche di morte, da alcuni haters che gli scrivevano sui suoi profili social. Ma quello che il conduttore non ha potuto sopportare è che anche suo figlio è stato coinvolto.

Durante il corso dell’intervista, Iacchetti ha confessato di essere stato minacciato di morte e che queste minacce erano rivolte anche a suo figlio. Così, l’attore ha deciso di sporgere denuncia contro l’hater e di fare una scelta severa ma utile per il bene suo e della sua famiglia.

Essere un personaggio famoso e pubblico implica non solo fama e gloria date dai propri fan, che ti stimano e ti supportano come una divinità, ma anche fare i conti con persone frustrate ed invidiose che ti insultano e ti minacciano tramite i canali social. Anche Enzo è stato vittima di questi “leoni da tastiera” e, pertanto, ha preso una decisione senza possibilità di ritorno.

Ecco cos’ha fatto Enzo Iacchetti per proteggere la sua famiglia

Dopo aver ricevuto diverse minacce di morte rivolte alla sua persona e a suo figlio Martino, il conduttore del tg satirico ha deciso di abbandonare i social media. Enzo è molto protettivo nei confronti di suo figlio e ha deciso di chiudere i suoi profili social proprio per evitare che anche lui venga minacciato dai suoi haters.

Iacchetti era stanco di leggere frasi come: “Ti spacco la faccia, dimmi dove abiti, uccido tuo figlio” e così ha deciso di eliminare il suo profilo social di Facebook. Oltre a queste pesanti intimidazioni, Enzo ha svelato che gli dicevano di essere anche una persona corrotta che fa molte scommesse clandestine.

La risposta definitiva di Enzo Iacchetti agli haters

Stanco di leggere tutti questi insulti e minacce, Enzo ha deciso di chiudere il suo profilo social e di querelare tutte le persone che lo hanno diffamato e minacciato. Questa decisione è stata presa quando il suo dottore gli ha consigliato di smettere di rispondere personalmente ad ognuno di loro.

Enzo Iacchetti, compagno di viaggio a Striscia la Notizia del suo amico e collega Ezio Greggio, ha poi concluso così: “Ci sono svariate cause in corso. Le sto vincendo tutte, e i soldi vanno in beneficenza”.