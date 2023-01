“Costretto a rimanere a casa” | Il dramma di Enzo Iacchetti: ecco perché è “scomparso” da Mediaset

Negli studi di Striscia la Notizia pesa un grande assente: Enzo Iacchetti, da qualche tempo, ha lasciato solo il suo inseparabile compagno di conduzione Ezio Greggio. Ma cosa sta succedendo? Ecco qual è il motivo della scomparsa dagli studi del Tg satirico.

Da sempre Enzo Iacchetti e Ezio Greggio formano una coppia televisiva inseparabile: affini e uniti da una profonda amicizia, il duo è molto amato dagli spettatori, che seguono con passione Striscia la Notizia quando entrambi siedono al bancone.

In questi ultimi giorni, però, Iacchetti non si è presentato in studio, lasciando Greggio da solo alla conduzione del programma di Antonio Ricci. Iacchetti, invece di presentarsi di persona, usa una piattaforma per collegarsi al programma.

I fan sono molto preoccupati e si chiedono quale sia il motivo che tiene Enzo costretto in casa. Finalmente è uscita la verità, ecco cosa sta succedendo.

Striscia la Notizia, Enzo Iacchetti a casa

Enzo Iacchetti negli ultimi giorni sfrutta le potenzialità di internet per collegarsi agli studi di Striscia, dove il suo compagno Greggio conduce da solo il Tg satirico.

Il motivo di questa scelta è stato spiegato proprio qualche ora fa e riguarda un problema di salute. Purtroppo, sta poco bene ed è costretto a stare a casa.

Il mondo del web si chiede come mai questa sua assenza si stia prolungando così tanto: un piccolo problema di salute, infatti, non dovrebbe costringere in casa per più di una settimana.

A dare spiegazioni e chiarire la faccenda è stato FanPage.it, che ha riportato le condizioni di salute del conduttore. Il portale informa i suoi lettori che in realtà Iacchetti non sta più male, ma sceglie di condurre comunque in collegamento da casa.

“Le puntate sono registrate, quindi ciò che sembra durare da settimane è solo il frutto di un sapiente lavoro ottimizzato in giornate. Giornate caratterizzate dall’indisposizione di Iacchetti…”

I servizi giornalistici mandati in onda, invece, “sono stati inseriti in seguito…”, quindi sono assolutamente attuali.

Svelato il motivo della lunga assenza di Iacchetti, rimane un ulteriore dubbio. Quando tornerà in studio?

Il ritorno del duo televisivo

Anche su questo FanPage.it fa chiarezza, riportando delle indiscrezioni a proposito del suo ritorno. Sembra che la data prevista sia sabato 7 gennaio: “Il ritorno di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti in studio, di presenza e vicini, avverrà il 7 gennaio 2023…”

La coppia rimarrà alla conduzione del Tg satiritco fino a sabato 11 febbraio. Poi, come di consueto, saranno sostituiti da Roberto Lipari e Sergio Friscia.