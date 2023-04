Uomini e Donne: Alessandra Pierelli è scomparsa | Arriva la scoperta clamorosa

L’ex corteggiatrice non si vede da diversi anni nel piccolo schermo e i suoi fan si sono chiesti che fine ha fatto. Scopriamolo.

Alessandra Pierelli è una showgirl ed attrice italiana, ma il pubblico del Bel Paese la ricorda soprattutto per un ruolo specifico, ovvero quello di corteggiatrice nel dating show più famoso e seguito di sempre. Stiamo parlando di Uomini e Donne, programma ideato e condotto dalla Queen di Canale5, ovvero Maria De Filippi.

L’edizione del 2003-2004 di U&D è stata molto seguita ed amata soprattutto per il corteggiamento tra l’ex dama e il tronista Costantino Vitagliano. Il pubblico voleva sapere come sarebbe andata a finire la loro relazione sentimentale. I due sono stati una coppia per due anni, dal 2004 al 2006. Tuttavia, dopo l’esperienza di Uomini e Donne, la presenza di Alessandra è calata sempre di più.

Il piccolo schermo aiuta le persone più o meno comuni ad ottenere momenti di notorietà più o meno lunghi. Poi, c’è chi decide di continuare a vivere sotto le luci della ribalta e chi, invece, sceglie di ritirarsi dal mondo dello spettacolo. Tra questi ultimi troviamo la Pierelli che, dopo il grande successo, ha deciso di lasciare la tv per dedicarsi interamente alla sua famiglia.

Circa un anno fa, durante un’intervista rilasciata al magazine Mio, Alessandra ha affermato che in questi ultimi anni ha fatto diversi provini per cercare di rientrare nel piccolo schermo. Tuttavia, per il momento, non le hanno proposto nulla che le interessasse davvero. Si era anche vociferato che la Pierelli avrebbe preso parte alla scorsa edizione di Tale e Quale Show ma, alla fine, non è accaduto.

Il sogno segreto di Alessandra e il motivo dell’abbandono del piccolo schermo

Sempre durante l’intervista a Mio, la Pierelli ha svelato un suo più grande desiderio, ovvero quello di calcare il palco dell’Ariston in veste di valletta al Festival di Sanremo. Poi, ripensandoci, ha anche affermato che Amadeus non la considererebbe mai. Alessandra ha affermato che in Italia è difficile tornare in tv se l’avevi lasciata in precedenza.

Ma la Pierelli ha abbandonato il piccolo schermo per motivi molto più importanti, ovvero per la nascita dei suoi due figli, Daniel e Liam, rispettivamente di dodici e dieci anni. Alessandra ha avuto questi due bambini con Fabrizio Baldassari, giocatore di poker, con il quale è sposata da dodici anni.

Che cosa fa Alessandra Pierelli oggi?

L’ex corteggiatrice non si pente della decisione di aver lasciato il mondo dello spettacolo per la sua famiglia ma, ora che i suoi figli sono un po’ più grandi, vorrebbe ritornare a farne parte tramite il teatro. In questi anni, però, la Pierelli non ha dormito sugli allori. Infatti, è diventata una designer di gioielli.

Qualche tempo fa, la donna si è dedicata ad un progetto nel mondo della gioielleria grazie ad una collaborazione con Capricci Store. La Pierelli ha così potuto creare una sua linea di anelli chiamata Virtue. Nel mentre, Alessandra Pierelli ha ammesso di seguire Uomini e Donne, soprattutto quello over, perché la diverte molto.