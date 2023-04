Addio al Grande Fratello Vip: Mediaset non ci sta più e chiude tutto | Ascolti drammatici

Clamoroso colpo di scena al Grande Fratello, un addio che fa pensare a delle conseguenze drastiche dopo l’ultima fallimentare edizione.

In queste ore sta uscendo la notizia clamorosa che potremmo dover dire addio al Grande Fratello Vip, secondo un’indiscrezione del sito di riferimento Dagospia, la prossima edizione del reality più famoso del nostro Paese avrà uno stop senza precedenti da molti anni a questa parte, la notizia trapelata è che al posto del Grande Fratello Vip ritorneremo alla versione senza personaggi famosi, o presunti tali, ma non è tutto.

In quest’ultima edizione sono state moltissime le polemiche che hanno accompagnato il programma, oltre alla volgarità senza precedenti, che ha portato a pesanti squalifiche e atteggiamenti estremamente rissosi che hanno stufato il pubblico e fatto infuriare le rete, uno degli aspetti che spesso lascia il pubblico amareggiato è proprio il concetto di Vip che è andato a perdersi.

In concorrenti stanno diventando sempre di più dei quasi sconosciuti al grande pubblico spacciati per vip, quando i veri personaggi di rilevo restano una categoria davvero minima, quindi la prossima edizione sembra potrebbe tornare alle origini, con volti davvero sconosciuti presi tramite i casting e le selezioni, come si faceva nelle prime edizioni, quindi la conferma che una nuova edizione ci sarà è arrivata e anche che al timone troveremo Alfonso Signorini per il quinto anno consecutivo, per tutto il resto potrebbe esserci un totale stravolgimento.

Tra l’altro questa non è l’unica novità, probabilmente Mediaset, che è sempre stata molto attenta ad ascoltare il suo pubblico, sta sondando il terreno e ascoltando i dissapori emersi dall’edizione appena terminata, considerando inoltre che la finale è stata una delle meno viste delle sette edizioni Vip, pare infatti che la prossima potrebbe avere dei veri e proprio cambiamenti fondamentali che dovrebbero far tornare il pubblico ad apprezzare il programma.

Addio al GF Vip, benvenuto GF Nip

Sembra proprio che dalle informazioni pervenute da Dagospia i cambiamenti nella casa più spiata d’Italia saranno parecchi, oltre come detto precedentemente allo stravolgimento più clamoroso, ovvero togliere i così detti Vip per scegliere dei perfetti sconosciuti, un’altra novità sarà la programmazione delle serata, quest’ultima edizione vedeva due appuntamenti alla settimana, il lunedì e il giovedì, la prossima sembra proprio che tornerà alla classica formula di un appuntamento alla settimana.

Ma non è ancora tutto, quello che sarà il prossimo Grande Fratello vorrà dare una sforbiciata drastica, questo ha raccontato Giuseppe Candela nel suo A lume di candela su Dagospia, la rete padrona di casa ha proprio intenzione di tornare alle origini, in queste ultime sette edizioni abbiamo visto il programma lievitare sempre di più diventando uno dei reality più lunghi in assoluto, proprio l’ultima edizione è durata ben 6 mesi, il progetto è quello di ridimensionare anche questo aspetto, con una durata massima che può variare dai 3 ai 4 mesi.

Le scelte drastiche dovute

Ci sono grosse probabilità che queste scelte drastiche, oltre a essere frutto di un malcontento del pubblico, abbiano anche radici più profonde, una ragione fra tutte è quella legata al budget, quest’ultima edizione ha dato una vera stangata a Mediaset che ha dovuto affrontare costi stratosferici vista la durata assurda e di conseguenza i cachet previsti per i vipponi e vippini, essendo una rete privata si avvale dei cospicui introiti degli investitori, la trasmissione quindi necessita di portare un grande pubblico per poter sostenere le spese e l’ultima edizione non è stata così.

Quindi per la prossima edizione l’unica grande conferma che abbiamo per adesso è il ritorno del padrone di casa, Alfonso Signorini, visto che anche le due opinioniste con molta probabilità verranno sostituite, la stessa Sonia Bruganelli ha già dichiarato la sua assenza mentre Orietta Berti non ha ancora confermato e sembra essere in forse, sono già saltati fuori alcuni nomi che potrebbero sostituirle, si parla di Giulia Salemi, presente nella scorsa edizione come voce dei social e Pierpaolo Pretelli uno degli ex concorrenti. Per adesso questa è solo un’indiscrezione, non è ancora arrivata una conferma definitiva da Pier Silvio Berlusconi, che però durante questa edizione ha tuonato in diverse occasioni, quindi la probabilità che ci siano dei forti cambiamenti non è assolutamente da escludere.