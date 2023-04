Definitivo: Serena Bortone cacciata dalla Rai | I motivi sono inaccettabili

Serena Bortone sta per essere allontanata dal mondo della televisione: ecco il perché.

Secondo voci che sono circolate alla Rai, la conduttrice Serena Bortone sarebbe sul punto di non comparire più sugli schermi, non per sua volontà, lasciando il suo posto a qualcun altro.

Giornalista, autrice televisiva e, ovviamente, conduttrice, si è da sempre data molto da fare per raggiungere i propri obiettivi e mantenerli, iniziando a lavorare solo dietro le quinte. Dopo la gavetta è riuscita, infatti, a mostrarsi al pubblico in televisione, ma adesso la situazione sembra cambiare.

Alla guida di diversi programmi televisivi, tra cui molti ideati proprio in prima persona, come Agorà, o altri come Oggi è un altro giorno che ha un gran numero di ascolti, e di cui la Rai va molto fiera. Riesce a instaurare una complicità con gli ospiti dei suoi programmi, ma anche con i suoi colleghi, presentandosi come una persona genuina e piacevole, scherzosa e divertente.

Tuttavia, tutto questo idillio sta per cambiare, dal momento che si dice che la donna passerà nuovamente da sotto i riflettori all’oscuro, così il suo nome potrebbe essere cancellato dal mondo televisivo.

Perché Serena Bortone non sarà più sugli schermi della Rai?

Una notizia disarmante, quella che vede scomparire il nome della conduttrice Serena Bortone dalla televisione, dal momento che si tratta di una questione apparentemente politica.

Il problema sarebbe l’orientamento politico di Serena, simpatizzante di sinistra. Tuttavia, questo risulta ancora privo di senso, dal momento che nessun programma parrebbe volgere in una tale direzione, né hanno al centro la politica.

Qual è il vero problema?

La causa principale è, in realtà, che un governo di destra, come quello Meloni, non accetta la presenza di una simpatizzante di sinistra alla guida di programmi in Rai, perché costituirebbe un “pericolo”.

Un’ingiustizia vera e propria per una donna come Serena che si è realizzata con le proprie mani, contando solo su se stessa, riuscendo a raggiungere quello che è oggi solo grazie alla propria determinazione. Di fatti, conduce in prima serata, è stata convocata da Milly Carlucci per partecipare al suo programma Il cantante mascherato nel ruolo di giudice. Ora si ritrova a fare i conti con questa crudele realtà, senza avere la sicurezza di poter continuare a fare il lavoro che più le riesce meglio, affermando: “Io mi aspetto sempre tutto ma anche il contrario di tutto, quindi so che la vita ci concede quel che vuole”.