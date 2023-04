Barbara D’Urso affronta apertamente Pier Silvio Berlusconi | La foto non lascia dubbi

Barbara D’Urso lascia Pier Silvio Berlusconi di stucco con una foto.

La conduttrice Barbara D’Urso e il vicepresidente esecutivo, nonché amministratore delegato del Gruppo Mediaset Pier Silvio Berlusconi, vantano di una lunga collaborazione, durante la quale, però, i rapporti non sono sempre stati rose e fiori.

La conduttrice, tra le più amate da tutta Italia, ha infatti ammesso più volte che i rapporti non sono sempre andati per il meglio, nonostante la donna fosse una delle personalità più importanti tra i programmi della Mediaset.

La permanenza della “Regina del trash” nei programmi Mediaset più seguiti, tra cui, indubbiamente Pomeriggio Cinque, ma anche Live – Non è la D’Urso e Domenica Live, ha garantito sempre una grandissima quantità di ascolti, tali da raggiungere record mai visti prima.

Anche questa volta tra Pier Silvio Berlusconi e Barbarella sembra esserci aria di crisi, che potrebbe rivelarsi più grave delle precedenti. Chiari segnali di una nuova controversia sono emersi soprattutto a causa di una foto postata dalla conduttrice partenopea.

Aria di crisi tra il Biscione e Barbara D’Urso: la foto è inequivocabile

A confermare il momento di crisi tra Pier Silvio e la conduttrice ci sarebbe stato un vero e proprio affronto che Barbara avrebbe recato al figlio dell’ex premier e, in particolare, si tratta di una foto postata sui social.

Potrebbe darsi, da ciò che si evince da questa foto, che Barbara D’Urso abbia deciso di compiere una scelta molto drastica per la sua carriera e, soprattutto, nel rapporto con il Biscione, che questa volta potrebbe rompersi in maniera definitiva.

Barbara D’Urso ha davvero deciso di lasciare Mediaset?

La foto postata dalla conduttrice ha di certo lasciato tutti di stucco, Pier Silvio compreso, il quale risulterebbe abbastanza preoccupato. Nella fotografia, infatti, la D’Urso compare a fianco di una delle personalità più influenti della Rai: Lucio Presta. I due sono ritratti insieme con due grandi sorrisi mentre prendono un caffè. E la didascalia, molto poetica “In un mondo pieno di conflitti… Anche i più piccoli devono avere fine con la Pace” farebbe, dunque, pensare a un possibile avvicinamento dei due: forse in vista di una qualche collaborazione? E forse per una proposta migliore?

Presumibilmente, Barbara D’Urso, scontenta del fatto di doversi accontentare esclusivamente della conduzione di Pomeriggio Cinque, avrebbe scattato e postato la foto con Presta, per prendersi una rivincita oppure, perché no, per una ripicca nei confronti di Pier Silvio, che adesso immaginiamo preoccupato e impaurito dalla possibilità che la conduttrice possa passare sul serio al lato avversario.