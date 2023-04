Oroscopo: i quattro segni più indecifrabili, sono un vero enigma | Misteriosi fino al midollo

Tra i dodici segni dello zodiaco, quattro sono molto misteriosi ed imperscrutabili. Scopriamo quali sono e come provare a capirli.

Stando all’oroscopo che, sempre meglio ricordarlo, non è una scienza esatta, gli astri influenzano il carattere e la personalità di ciascuno di noi. La posizione dei pianeti al momento della nascita può influire sulle caratteristiche del neonato e, ad esempio, conferirgli il coraggio, la testardaggine, la generosità, la lealtà e così via.

Oltre ai lati caratteriali, l’oroscopo può dare delle delucidazione anche riguardo al periodo che una persona sta vivendo e, quindi, se avrà più o meno fortuna nel lavoro, nell’amore e con i soldi. Insomma, leggere l’oroscopo significa scoprire alcuni lati caratteriali che, magari, non si conoscevano e vedere se il momento attuale è propizio per nuovi progetti oppure no.

Tra le tante sfaccettature caratteriali, c’è anche il mistero. Vi sarà certamente capitato di pensare che un determinato individuo è impossibile da capire. Questo perché alcuni segni dello zodiaco sono avvolti da un alone di mistero più denso di altri.

L’essere misteriosi è una caratteristica affascinante, soprattutto nelle donne, perché lasciare qualcosa in sospeso, non dire troppo e far vagare l’immaginazione dell’altro è una forma di seduzione che funziona sempre. Tra i dodici segni zodiacali, quattro in particolare sono imperscrutabili ed è quasi impossibile capire che cosa passi loro per la testa.

I primi due segni zodiacali più misteriosi di tutti

Cancro (22-06/22-07): questo segno d’acqua non espone mai i suoi sentimenti e le sue ferite. Essendo un segno pacifico, preferisce evitare ogni forma di litigio. Ecco perché evita di ammettere di essere stato ferito, per non offendere nessuno e non causare disagi alle persone che ama.

Ariete (21-03/19-04): questo segno di fuoco è schietto e spontaneo. Sebbene sia impulsivo, l’Ariete è circondato da uno spesso alone di mistero. Ama la sua privacy e anche se attira le persone, preferisce tenerle a debita distanza. Inoltre, adora i segreti ed è uno dei segni con più relazioni celate.

Altri due segni dello zodiaco concludono l’elenco

Capricorno (22-12/20-01): questo segno di terra è molto incomprensibile. Sembra essere socievole ed adorare la condivisione, invece preferisce tenersi per sé i suoi obiettivi personali. Questo modo di essere, però, molte volte gli provoca nervosismo ed angoscia.

Scorpione (23-10/21-11): questo segno d’acqua è il più misterioso, anche con l’anima gemella. É molto introverso, vuole fare da solo senza chiedere aiuto a nessuno. Capire che cosa passa per la testa ad uno Scorpione è un’impresa titanica. È il segno zodiacale più calcolatore di tutti e nessuno lo capisce veramente.