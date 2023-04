Paolo Bonolis: è arrivata la notizia che nessuno voleva sentire | Gli restano solo 2 anni

Paolo Bonolis ha confessato una situazione a cui nessuno era pronto: il conduttore ha deciso chiudere per sempre.

Paolo Bonolis ha deciso di lasciare la televisione. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: i telespettatori non si aspettavano questo annuncio da lui, o perlomeno non adesso. I suoi fan sono rimasti scioccati dall’annuncio improvviso e non riescono a darsi pace.

Bonolis è in televisione da più di quarant’anni e sarebbe strano non vederlo più. La sua carriera è cominciata nel 1980 in Rai, quando ha condotto 3, 2, 1… contatto!. Due anni dopo è approdato invece su Italia 1 conducendo il programma per bambini Bim bum bam, affiancato prima da Licia Colò e poi da Manuela Blanchard Beillard.

Nel 1990 ha cominciato la carriera di conduttore di quiz: il primo successo è stato Doppio slalom, in onda su Canale 5. Ha poi condotto Urka!, a metà tra quiz e intrattenimento per ragazzi, insieme all’amico e collega Luca Laurenti. Nel 1994 torna poi in Rai a condurre I cervelloni.

Il conduttore è noto in particolare per essere il volto di Avanti un altro e prima ancora de Il senso della vita, Domenica In, Striscia la notizia insieme all’inseparabile Laurenti, Ciao Darwin e Chi ha incastrato Peter Pan?. La sua carriera è stata senza dubbio piena di successi.

Una fama enorme

Bonolis è uno dei conduttori di punta di Mediaset insieme a Maria De Filippi e Gerry Scotti, e uno dei più pagati. Il suo caratteristico modo di essere ha conquistato milioni di italiani, dai più piccoli ai più grandi, che lo seguono da anni. La collaborazione con Luca Laurenti è una delle più longeve della storia della televisione italiana.

Oggi il conduttore è legato a Sonia Bruganelli, imprenditrice e produttrice televisiva: i due stanno insieme dal 1997. La coppia ha tre figli: Silvia, Davide e Adele. Forse non tutti sanno che Bonolis da piccolo era balbuziente: riuscì a risolvere questo problema solo grazie alla recitazione.

L’addio di Paolo Bonolis

Purtroppo, nonostante i successi, Paolo Bonolis ha annunciato di voler lasciare la televisione. È accaduto durante il programma di Pio e Amedeo Felicissima sera dove il conduttore era ospite: nel corso dell’intervista Bonolis ha detto che non manca molto al suo addio alla televisione, specificando che se ne andrà tra 2 anni.

Il pubblico è rimasto spiazzato, e con lui anche i conduttori del programma: la rivelazione è stata del tutto inaspettata. I due comici hanno poi chiesto a Bonolis chi prenderà il suo posto e il conduttore, per pizzicarli, ha risposto che saranno proprio loro due i suoi eredi. Chissà se tra due anni ci sarà davvero il temuto addio.