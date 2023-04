Nikita Pelizon contro Silvia Toffanin: viene fuori il motivo dell’assenza a Verissimo | Retroscena sconcertante

La vincitrice del GFVIP non è andata ospite a Verissimo e adesso sappiamo la motivazione. Scopriamo i retroscena.

La settima edizione del Grande Fratello VIP si è conclusa lo scorso 3 aprile con la vittoria di Nikita Pelizon, modella ed influencer triestina. Sebbene il reality show sia finito da più di dieci giorni, le polemiche non si sono ancora arrestate. In particolare, è la stessa vincitrice che, rispondendo ad alcune domande fattele dai suoi followers su Instagram, non perde occasione per giudicare.

La Pelizon, infatti, ha fatto il quarto grado ad altri concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini ed anche al talk show presentato da Silvia Toffanin, ovvero Verissimo. Insomma, sembra proprio che Nikita abbia il dente avvelenato contro i due programmi di Canale5.

Di solito, a Verissimo ci sono diversi tipi di ospiti e non poteva mancare anche la vincitrice dell’ultima edizione del GFVIP. Tuttavia, l’intervista di Nikita è stata annullata in maniera del tutto misteriosa e privata. Ma la Pelizon sa la ragione dell’annullamento della sua intervista e sa anche a chi dare la colpa.

Infatti, Nikita ha accusato alcuni dei suoi vecchi coinquilini. Quando le è stato domandato che cosa ne pensasse della sua non ospitata a Verissimo, la Pelizon ha risposto così: “Penso che non si dovrebbe fare di tutta l’erba un fascio bensì distinguere chi ha portato il trash e chi no”.

Il trash del GFVIP7 è andato troppo oltre

L’ultima edizione del Grande Fratello VIP ne ha viste di tutte i colori e la maggior parte degli episodi accaduti nella casa più spiata d’Italia cadono nella volgarità e nell’inciviltà, gettando vergogna su uno dei reality show più seguiti di sempre.

Il Grande Fratello ha sempre avuto una connotazione non molto elevata culturalmente, con lo scopo di far emergere persone comuni nel mondo dello spettacolo. Nelle edizioni passate, si riusciva a ridere delle figuracce o del leggero trash di alcuni concorrenti, ma nelle edizioni VIP, soprattutto in quest’ultima, si è andati oltre l’accettabile.

Nikita Pelizon difende la sua vittoria

La risposta data dalla vincitrice è stata vista da molti come falsa ed ipocrita, dal momento che Nikita ha deciso di prendere parte ad un programma che è sempre stato associato al trash della televisione italiana.

Tuttavia, Nikita Pelizon continua a difendere il suo primo posto affermando che la sua vincita rappresenterebbe la vittoria dell’educazione sulla volgarità degli altri gieffini e concludendo con queste parole: “Ciò implica che molti italiani desiderano più luce anziché ombre”.