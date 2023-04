Panico per Mara Maionchi, per lei è finita: non c’è l’ha fatta a superarlo

La ben nota produttrice discografica bolognese dovrà fare i conti con un’esperienza che l’ha lasciata a bocca aperta.

Mara Maionchi è una celebrità molto nota ed amata dal pubblico italiano per la sua competenza musicale e, soprattutto, per il suo carattere schietto e senza mezzi termini. Di recente, la produttrice discografica ha confermato la sua partecipazione dietro le quinte dell’Eurovision Song Contest 2023, la gara canora internazionale a cui prenderà parte anche Marco Mengoni, vincitore dell’ultimo Sanremo.

La Maionchi prenderà il posto del collega Cristiano Malgioglio e, assieme a Gabriele Corsi, commenterà le semifinali del 9 e dell’11 maggio su Rai2. Inoltre, Mara seguirà e commenterà anche la finale della competizione canora internazionale, che si terrà il prossimo 13 maggio. Questo suo nuovo incarico mostrerà le ovvie conoscenze musicali della Maionchi, ma sarà anche una prova ardua per la padronanza della lingua inglese.

Come lei stessa ha ammesso di recente, le sue difficoltà con l’inglese sono molto più ampie rispetto ai suoi giovani colleghi. Infatti, Mara ha rivelato di avere non pochi problemi a formulare frasi di senso logico in inglese.

Siccome l’Eurovision Song Contest è una gara internazionale, la lingua usata per comprendersi a vicenda è l’inglese. Infatti, questo idioma anglosassone è considerato come se fosse il passaporto per la comunicazione mondiale. Tuttavia, non tutti padroneggiano bene l’inglese, come ha affermato la stessa Maionchi.

Mara Maionchi ammette le sue difficoltà con l’inglese a Che Tempo Che Fa

Invitata da Fabio Fazio, Mara ha dimostrato il suo sgomento nell’apprendere che durante l’Eurovision, che si terrà a Liverpool, dovrà leggere in diretta molti nomi di gruppi e canzoni, tutti scritti in inglese. Scoprendo ciò, la produttrice discografica ha esclamato: “Oh, cacchio! Ma devo leggere io tutti ‘sti nomi?”.

Mara aveva già svelato i suoi ostacoli inglesi al programma Non è un paese per giovani, dicendo: “L’inglese? Come tutte le altre lingue che non siano l’italiano, non me la cavo. Ho tentato di studiarlo a scuola, ma purtroppo so dire solo ‘yes’… Che comunque è basilare…”. Ma comunque la Maionchi ha un piano ben studiato.

L’approccio di Mara e la sua felicità per Marco Mengoni

“Mi interessa tutta la musica del mondo, e quindi credo che mi metterò all’ascolto, che è molto importante. Mi auguro di non dover dire e fare sciocchezze, e soprattutto di capire qual è la cultura popolare di ciascun Paese a livello musicale. Sarò molto attenta e precisa su questo…”. Con queste parole, Mara ha rivelato il suo “piano d’attacco” per l’Eurovision.

A rappresentare l’Italia ci sarà il vincitore di Sanremo 2023, ovvero Marco Mengoni, e Mara Maionchi non potrebbe esserne più contenta: “Sono molto felice che sia Marco Mengoni a rappresentare l’Italia. Sono stata testimone del suo successo, perché ero ad X-Factor l’anno che ha vinto, per cui mi fa molto piacere, e mi dà molta gioia seguirlo nel suo successo!”.