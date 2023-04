UeD: assurdo il lavoro faceva prima Armando Incarnato, sconvolgente | FOTO

Uno dei tronisti del programma di Canale5 ha sorpreso tutti mostrando che cosa faceva prima di entrare nel mondo dello spettacolo.

Uomini e Donne è una delle trasmissioni più famose e seguite di Mediaset, presentata da Maria De Filippi e in onda su Canale5. I corteggiatori hanno il compito di cercare e trovare la loro dama prediletta, cercando di ammaliarla e conquistarla definitivamente.

Tuttavia, ci sono alcuni corteggiatori che proprio non riescono a trovare la loro anima gemella. Uno di questi è Armando Incarnato, uomo di bell’aspetto, tipico mediterraneo, che fa girare la testa alle donne sia in studio che ha casa e sui social media.

Armando è uno dei corteggiatori più ambiti proprio per il suo aspetto fisico ma anche per il carattere, tipicamente indifferente e menefreghista, in perfetto stile “bello e dannato”. Tuttavia, Incarnato non è ancora riuscito a trovare la dama dei suoi sogni.

Gianni Sperti, ormai veterano del dating show della Queen Mary di Canale5, sostiene che Armando non abbia ancora trovato la donna ideale perché preferisce stare sotto le luci della ribalta il più lungo possibile.

La vita oltre le telecamere di Uomini e Donne

Stando a quanto rivelato dallo stesso Armando, sembra che il corteggiatore sia proprietario di diversi saloni di parrucchieri e, anche se lui li gestisce soltanto, riscontrano un grande successo. Inoltre, sul suo profilo social di Instagram, Incarnato pubblica diversi scatti per sponsorizzare auto di lusso, una delle sue più grandi passioni.

Oltre a questi impegni, Armando sponsorizza anche alcuni locali alla moda ed inaugura diversi ristoranti. Insomma, Incarnato è un personaggio pubblico molto richiesto. Il corteggiatore ha anche recitato una piccola parte nella serie tv Gomorra, dimostrando anche un lato attoriale non indifferente.

Ecco cosa faceva Armando prima del successo televisivo

Incarnato è un uomo che si prende molta cura del suo aspetto fisico, ma non solo: è anche molto educato, maturo ed intelligente. Insomma, il corteggiatore è bello dentro e fuori. In questo momento la sua vita lo soddisfa a pieno e non gli fa mancare nulla: dalla fama alla bellezza e alla salute.

Ma prima del piccolo schermo, cosa faceva Armando Incarnato? Ebbene, prima che Maria De Filippi lo scegliesse come uno dei corteggiatori a Uomini e Donne, Armando faceva un lavoro molto dignitoso ed onesto, ovvero il corriere. Il corteggiatore di Uomini e Donne non si è mai vergognato del suo passato e, comunque, bisogna partire dal basso per raggiungere la vetta.