Tina Cippollari sotto accusa: “Vergogna!” | Provvedimenti seri per l’opinionista

Tina Cipollari passa i guai dopo alcuni comportamenti inaccetabili. L’opinionista aspramente criticata sul web, cosa farà Maria De Filippi?

Tina Cipollari è un personaggio televisivo italiano noto per essere da vent’anni un’opinionista del celebre programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. La trasmissione in onda ogni giorno nella fascia pomeridiana è letteralmente una delle più seguite in televisione oltre che il dating show più importante in circolazione.

Lo show promette di aiutare le persone a trovare l’anima gemella tra esterne, uscite, litigi e svariati baci. Ovviamente essendo un programma televisivo in molti si presentano per avere visibilità e questo atteggiamento fa davvero infuriare presentatrice ed opinionisti che si impegnano giorno dopo giorno insieme agli autori per costruire questa macchina sul piccolo schermo.

Stavolta, però, sembra che Tina Cipollari un pilastro di Uomini e Donne abbia fatto qualcosa che il pubblico non riesce a superare tanto da rivolgerle diverse insulti sul web. A quanto pare proprio la Cipollari è andata giù pesante con una protagonista del programma molto amata dagli spettatori.

E’ noto, comunque, che Tina non sia esattamente la persona più tranquilla di Uomini e Donne ma soprattutto è uno di quei perosnaggi che di certo non le manda a dire. Nonostante questo alcuni suoi comportamenti proprio non sono andati a genio a molti e in tanti si chiedono se Maria prendere decisioni importanti.

La storia di Tina Cpollari

Al di là di ogni giudizio quello di Tina Cipollari è proprio un personaggio molto interessante: vamp schietta e dal carattere forte la Cipollari è stata una delle prime troniste di Uomini e Donne. Tina con la sua sensualità aveva fatto girare la testa a tanti maschi scesi per avere almeno un appuntamento con lei.

A scamparla praticamente nessuno ma nel programma si è comunque innamorata di un uomo, Kiko Nalli giunto per un’altra tronista Zahida ma innamoratosi dopo poco della Cipollari. Con Kiko ha avuto inizio una storia intensa sfociata con un matrimonio e tre figli. I due dopo dodici anni insieme si sono lasciati ma Nalli rimarrà sempre una delle persone più importanti nella vita della donna.

Le parole scioccanti di Tina Cipollari

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne l’irriverente opinionista Tina Cipollari si è scagliata contro Carola, la ragazza scelta dal tronista Federico il quale ha preferito lei ad Alice. La corteggiatrice è poi tornata a casa piangendo ma ha allo stesso augurato buona fortuna alla nuova coppia in segno di una grande maturità. Tuttavia, alla Cipollari non è mai andata a genio Carola contro cui ha inveito nuovamente la Cipollari, accusandola di essere in tv solo per la visibilità.

Inutile dire lo sconcerto del pubblico che ha giudicato negativamente le parole di Tina considerate assolutamente inaproppriate soprattutto durante un momento così bello. “Puoi anche smettere di offendere una ragazza che potrebbe essere tua figlia?”, “Bullismo pieno contro Carola che ne ha già sofferto in passato…tutti contro Carola. Vergogna!”, “Ti ho sempre sostenuta… ma se ci fosse stato tuo figlio come saresti stata?” scrive qualcuno sui social contro Tina dopo che l’opinionista a pubblicato uno dei suoi post. La situazione è tesa e ci si chiede cosa farà Maria in merito a questa spinosa questione.