Uomini e Donne: ma come si è ridotta Alessia Messina? Piovono critiche | FOTO

L’ex corteggiatrice del dating show di Canale5 ha avuto un voltafaccia impensabile e adesso si dedica a tutt’altra cosa.

Alessia Messina si è avvicinata al mondo dello spettacolo grazie al programma televisivo Veline, a cui ha preso parte nel 2012. In seguito, la Messina ha deciso di continuare nel mondo del piccolo schermo, assumendo il ruolo di corteggiatrice nel famoso dating show di Canale5, ovvero Uomini e Donne.

La trasmissione, condotta da Maria De Filippi, ha visto moltissimi tronisti e corteggiatrici iniziare una loro storia d’amore e Alessia non è da meno. Infatti, la giovane donna ha deciso di prendere parte al dating show nell’edizione del 2015/2016, conquistando il tronista Amedeo grazie alla sua bellezza dettata dai capelli neri e dagli occhi verdi.

Alessia e Amedeo, dopo l’esperienza a Uomini e Donne, hanno deciso di prendere parte anche all’avventura offerta da un’altra trasmissione di Canale5, ovvero Temptation Island. Anche se hanno superato le varie prove del programma, la relazione amorosa tra i due è giunte al termine poco dopo. Non si sa se la Messina stia con qualcuno e Amedeo ha rifiutato l’invito del GFVIP.

La vita che conduce oggi Alessia Messina

Dopo le sue esperienze lavorative all’interno del piccolo schermo, Alessia ha deciso di cambiare del tutto la sua vita. Infatti, poco tempo fa, la giovane donna ha postato una sua foto che la ritrae con cuffie e microfono, mostrando il suo nuovo lavoro: presso un call center. Lo scatto è arricchito anche da una sua didascalia: “Però le cuffie mi stanno bene”. L’ex corteggiatrice di UeD ha più di 200 mila follower con i quali condivide la sua nuova quotidianità.

Il suo nuovo impiego era stato già anticipato con una foto che mostrava una conversazione avuta con una sua amica, dove c’era scritto: “ Io sono già sclerata al primo giorno”. Dopo aver trascorso parte della sua giovinezza dietro alle telecamere, Alessia ha deciso così di ritornare a vivere in maniera “normale”, lontana dal mondo dello spettacolo.

L’aspetto fisico di Alessia Messina criticato pesantemente sui social

Qualche tempo fa, la Messina ha subito diverse critiche gravi e violente da alcuni utenti dei social media che l’hanno aspramente giudicata riguardo al suo aspetto fisico. Questi leoni da tastiera hanno accusato Alessia di aver messo su troppi chili rispetto a quando prendeva parte alle trasmissioni televisive.

Per fortuna, Alessia ha avuto anche dalla sua parte utenti che l’hanno difesa, scrivendo frasi come: “Io la trovo sempre in forma, bellissima come tutte le volte” oppure “Ingrassata? Ha il solito fisico da favola, beata lei”. Insomma, non mancano mai i soliti haters pronti ad insultare le celebrità ma, fortunatamente, Alessia Messina si è dimostrata superiore e li ha completamente ignorati.