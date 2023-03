Massimo Giletti senza filtri: “Fiorello? Non dimenticherò mai quello che ha fatto”

Massimo Giletti ai microfoni di Belve ha ammesso che non potrà mai dimenticare un gesto di Fiorello. Ma a cosa si riferiva?

Caduto nella rete di Francesca Fagnani, anche Massimo Giletti si è lasciato andare a dichiarazioni inedite nel graffiante studio di Belve. Dalla carriera alla vita privata, l’attore non ha tralasciato niente: ha raccontato persino gli altarini più privati, coinvolgendo colleghi del suo calibro e svelando false amicizie.

Prima di tutto, però, Giletti ha fatto mea culpa: ha ammesso di essere sempre stato un don Giovanni e “molto disonesto” con le donne. Una dichiarazione che ha aperto una lunga conversazione sulla sua vita privata, dove oggi sembra esserci qualcuno che occupa un posto speciale.

A proposito della sua lunga esperienza in Rai, lasciata per dedicarsi al suo programma su La 7 Non è l’Arena, ha ammesso: “Lasciare la Rai è stato un dolore profondo ma a volte non esserci è un valore: fai delle scelte. Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone”. E su un possibile ritorno, ha detto che la Rai avrebbe solo una chance per essere attraente ai suoi occhi, quella di non negargli la libertà di essere se stesso: “Il denaro non è mai stato importante, l’importante è la libertà. Essere liberi è la cosa fondamentale”.

Belve, Giletti vuota il sacco

Ovviamente la padrona di casa non si è lasciata sfuggire l’occasione per domandare a Giletti se dietro il suo abbandono in Rai ci fosse un mandante politico. Lui ha confermato che “il mandante è politico”. “Non ho la certezza ma posso avere delle intuizioni […] So benissimo chi è ma non voglio dirlo”, ha detto chiudendo la questione.

Da lì, il discorso si è sposato su un’ipotesi azzardata, quella di lavorare in Mediaset. A questa congettura Giletti ha risposto in modo vago, dichiarando di non aver mai avuto il piacere di parlarne con Pier Silvio Berlusconi.

La rivelazione su Fiorello

Anche Giletti seduto sulla scomoda sedia di Belve non ha potuto scampare domande altrettanto pungenti, tipo: “Ha più amici o nemici tra i suoi colleghi?”. Giletti, senza pensarci due volte, ha replicato: “Non potrò mai dimenticare quello che ha fatto Fiorello per me, in un momento difficile ha fatto un atto di amicizia che non posso dimenticare”.

Insomma, un’ennesima dimostrazione di quanto il rapporto tra i due sia autentico e forte: Fiorello è stato vicino a Giletti in un momento davvero buio della sua vita, dimostrando di saper essere un vero amico.