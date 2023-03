Martina Colombari, richiesta d’aiuto: in ansia per il figlio | INEDITO

L’ex Miss Italia si è vista costretta ad affrontare diversi problemi a causa del figlio. Vediamo che cos’è successo.

Martina Colombari è una delle showgirl più famose e seguite dal pubblico italiano. La sua famiglia sembra quella del mulino bianco, dal momento che è sposata con Alessandro Costacurta, detto Billy, dal 2004 e la coppia ha un figlio, Achille, nato nel il 2 ottobre 2004. L’amore tra la Colombari e Costacurta è sempre stato profondo ed intenso, un rapporto di rispetto e complicità che è raro vedere, soprattutto ai giorni nostri.

Eppure, anche nella loro famiglia perfetta ci sono stati momenti difficili da superare. Ad esempio, durante il corso della pandemia a causa del Covid, Martina ed Alessandro si sono visti costretti a chiedere aiuto per il loro adorato figlio Achille.

Durante la pandemia, gli italiani sono stati costretti a chiudersi in casa e a vivere sotto lo stesso tetto con i membri delle proprie famiglie e proprio durante questo periodi nero della storia mondiale, gli attriti e le incomprensioni sono sbucate fuori, rovinando i rapporti familiari e mettendo in crisi i vari affetti.

Il problema del figlio di Martina Colombari

Per gli studenti, la pandemia ha significato dover assistere alle lezioni scolastiche da casa, in forma telematica. Ma la didattica a distanza, o dad, ha permesso agli alunni di fare le cose in modo anarchico, seguendo le lezioni in maniera sbagliata e superficiale. Anche Achille è stato uno di loro e la Colombari non ha aspettato molto prima di farsi aiutare da uno specialista.

“Ogni scusa era buona per spegnere la telecamera”, ha affermato Martina riguardo al comportamento sbagliato del figlio. Il conflitto generazionale tra genitori e adolescenti è una cosa normale, ma la pandemia lo ha accentuato e lo ha reso peggiore del solito. La dad ha contribuito a questa ribellione adolescenziale, rendendo la scuola superflua.

La soluzione di Martina Colombari per il figlio Achille

L’ex Miss Italia non ha perso tempo: appena ha capito che suo figlio stava prendendo una strada sbagliata, si è subito rivolta ad uno psicologo che ha consigliato ai genitori di dare fiducia ai propri figli, senza soffocarli di attenzioni e preoccupazioni. Martina ed Alessandro hanno seguito l’ottimo consiglio dello specialista e, infatti, le cose sono migliorate.

Dopo che la pandemia è passata e si è potuti tornare a vivere in modo normale e civile, gli attriti familiari si sono attenutati e risolti. Anche la Colombari ha potuto vedere un miglioramento nella sua famiglia. Anzi, i Costacurta hanno trovato un senso di pace e serenità. Martina Colombari ha dichiarato: “Noi ci siamo fatti aiutare”, lasciando intendere che non ci si deve vergognare nel chiedere aiuto.