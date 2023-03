Mare Fuori: Avete riconosciuto la mamma di Crazy J? È una cantante di Sanremo!

Durante una puntata di Mare Fuori c’è stata la partecipazione di una cantate in gara a Sanremo 2023. L’avete riconosciuta?

È passata inosservata a molti, ma era proprio lei. Durante una puntata della terza stagione di Mare Fuori, ha recitato una cantante in gara a Sanremo 2023. La donna ha interpretato la mamma di Crazy J, la nuova detenuta dell’IPM di Napoli dentro il quale si sviluppa la narrazione.

Nonostante sia famosissima da anni e un’icona della musica pop, pochissime persone l’hanno riconosciuta nelle nuove vesti da attrice. I più attenti, invece, hanno fatto notare quanto sia brava anche nella recitazione.

Forse a ingannare la maggior parte dei telespettatori è stato il colore dei capelli o le luci soffuse della sceneggiatura. L’attrice che interpreta la madre della di Crazy J è proprio lei, la cantante Chiara Iezzi.

Chi è la mamma di Crazy J

Lei è conosciuta per essere la bionda di Paola e Chiara, il duo musicale pop che quest’anno, in occasione della 73esima edizione del Festival di Sanremo, è tornato a far cantare tutta Italia con la loro canzone “Furore”. Nonostante non si sia posizionata in cima alla classifica, sta avendo tutt’ora un successo nazionale da non sottovalutare ed è probabile che, grazie alle sue noti radiofoniche, diventerà la canzone dell’estate.

Insomma, oltre ad essere una cantante si è rivelata anche una bravissima attrice. Nella fiction firmata Rai interpreta la mamma di Crazy J (Clara Soccini), da poco entrata nell’IPM di Napoli. Per vestire al meglio i panni del suo personaggio si è tinta i capelli, diventando castana scura. Forse, proprio per questo in pochissimi l’hanno riconosciuta. Certo, aveva un viso familiare, ma era difficile collegarla al duo musicale per via dell’inganno ottico dato dalla capigliatura.

Il ruolo di Chiara Iezzi in Mare Fuori

Spesso Paola e Chiara vengono confuse, per fare chiarezza citiamo una battuta di Fiorello che mette fine alle difficoltà di molti nel distinguere la mora dalla bionda: “È facile: Chiara è quella con i capelli chiari, Paola quella con i capelli… paoli!”

In questo caso, quindi, a recitare era proprio lei, Chiara (la bionda) che per la serie tv si è fatta mora. Le puntate, però, sono state registrate diversi mesi prima dell’inizio di Sanremo, per questo motivo sul palco dell’Ariston l’abbiamo vista come sempre: con il viso incorniciato da una splendida chioma bionda e liscia.

Insomma, è entrata a far parte del cast di una serie di successo e contando che il percorso di Crazy J all’interno dell’IPM è appena iniziato, ci sono buone probabilità di vedere Chiara con regolarità nella quarta stagione di Mare Fuori.