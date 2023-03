“Liz” di Mare Fuori, l’avete già vista in un ruolo molto piccante | Ecco dove – FOTO CLAMOROSA

L’attrice che interpreta Liz in Mare Fuori, era già comparsa in un altro film che le ha aperto le porte del successo: ecco quale.

Guardando Mare Fuori, molte persone hanno avuto la sensazione di aver già visto Anna Ammirati, l’attrice che interpreta Liz. Nonostante nella fiction firmata Rai abbia un ruolo marginale, Liz è uno dei personaggi più apprezzati dai telespettatori. Sempre pronta ad aiutare i ragazzi per garantirgli una vita migliore, l’educatrice dedica anima e cuore al suo lavoro nell’IPM di Napoli.

Mare Fuori racconta le storie di ragazzi che si incontrano nel carcere minorile di Napoli e cercano di riprendere la propria vita in mano. Non sempre ce la fanno: dietro quelle sbarre continuano a governare le regole della criminalità organizzata ed è difficile per loro liberarsi definitivamente degli schemi che fino a quel momento li hanno caratterizzati.

Il passato si trascina fin dentro le mura del carcere, influenzando i loro comportamenti e ponendogli grandi ostacoli per liberarsi di quella mentalità pericolosa e mortale. Ad aiutare i ragazzi a migliorarsi ci sono gli educatori, tra cui Liz. Lei è particolarmente legata a Edoardo ed è disposta a tutto pur di proteggerlo, rischiando persino di perdere il suo lavoro.

Chi è Anna Ammirati

Ad interpretare Liz è Anna Ammirati, famosa attrice italiana che ha esordito negli anni ‘90. Non è la prima volta, quindi, che la vediamo sul piccolo schermo. La sua carriera è iniziata nel mondo del teatro quando aveva solo otto anni. Dopo essersi diplomata all’Accademia di teatro di Beatrice Bracco, ha abbandonato il palcoscenico per debuttare nel mondo del cinema.

Oltre a Mare Fuori, l’abbiamo già vista in precedenza sul set di Monella, il film di Tinto Brass. Un’esperienza lavorativa totalizzante che le ha permesso di mettersi in gioco in un ruolo piuttosto piccante. Monella le ha insegnato moltissimo del mestiere: proprio per questo, ammette di essere profondamente grata al maestro per averle dato quella splendida opportunità che poi le ha spinato la strada nel mondo della televisione.

Il ruolo di Liz in Mare Fuori

Oggi interpreta Liz in Mare Fuori e, nonostante non sia tra i protagonisti della serie televisiva targata Rai, il suo ruolo assume un grande significato nel percorso di crescita dei ragazzi.

Gli educatori dell’IPM, infatti, sono le persone che gli stanno più vicino e hanno un grande potere su di loro: anche se spesso si creano delle incomprensioni, ragazzi ed educatori si vogliono molto bene e proprio per questo Liz ha un grande ascendente su Edoardo. Lei potrebbe essere l’unica a in grado di fargli cambiare idea e liberarlo dalla malavita.