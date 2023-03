The Last of Us, uscito il trailer dell’episodio 9 | Siamo arrivati al finale di stagione

The Last of Us è pronto a salutarci per questa prima emozionante stagione, l’episodio 9 sarà l’ultimo, ecco il trailer.

Fin dall’inizio The Last of Us è stata una brillante esperienza visiva, mentre ci prepariamo alla conclusione della prima stagione di questa serie post-apocalittica, abbiamo quasi la sensazione che non dovrebbe concludersi. Con l’inizio di questa settimana è arrivato l’episodio 8, When We Are In Need dove abbiamo trovato ancora un Joel, interpretato da Pedro Pascal, in condizioni critiche e una Ellie interpretata da Bella Ramsey, intenta ad affrontare in solitaria un nemico molto pericoloso quanto persuasivo.

Al termine dell’episodio è stato evidente come il legame tra Joel ed Ellie, sviluppatosi nell’arco della stagione, sia diventato sempre più profondo, adesso la HBO ha rilasciato un nuovo teaser in vista del finale di stagione. Nella penultima puntata, il duo è stato sottoposto a traumi e dolori di varia natura, la giovane protagonista è riuscita a scappare dal confronto infuocato con il predicatore pazzo David (Scott Shepherd) e finalmente l’abbiamo vista ricongiungersi con Joel, rimesso ‘quasi’ in piedi dopo l’assunzione di medicinali, adesso sono pronti a rimettersi in cammino per portare a termine la missione (forse).

Siamo arrivai alla fine della storia

Dalle prime immagini del trailer appena pubblicato sembra proprio che siamo arrivato alla fine del viaggio, la giovane protagonista parla al passato facendo riferimento a ‘tutto quello che hanno passato e che non può essere stato per nulla’. Qualcos’altro deve essere andato storto, il gruppo era partito dalla QZ di Boston per cercare i ribelli Fireflies con la speranza di trovare una cura alla piaga del Cordyceps grazie al sangue di Ellie, che pare riesca a non infettarsi.

Però quella bomba a mano che appare alle spalle dei protagonisti fa pensare che sulla loro strada si sia intromesso un altro nemico con cui dover fare i conti, per quanto ne sappiamo, il viaggio dovrebbe condurli alla base delle Fireflies di Salt Lake City, ma come per ogni altra questione affrontata in questo universo devastato dal Cordyceps, è difficile prevedere cosa potrebbe aspettarli.

Scorgiamo un individuo che corre nel bosco, Joel e impegnato in uno scontro a fuoco e nel finale non potevano mancare gli infetti, che si presentano in tutto il loro orrore, quello che sicuramente possiamo aspettarci dal finale è l’azione intensa e probabilmente a rotta di collo, per chiudere il teaser sentiamo Ellie dire, “Non ci sono vie di mezzo. Finiamo quello che abbiamo iniziato”.

Ellie e Joel hanno trasformato completamente il loro rapporto

Tra i moltissimi punti a favore di questa prima stagione di The Last of Us è impossibile non menzionare l’arco narrativo che ha visto i due protagonisti al centro della storia, la serie è riuscita a consolidare in modo lineare e crescente il rapporto e il legame emotivo tra i due, inizialmente molto teso e distaccato, a tratti addirittura pungente, man mano che gli episodi progredivano hanno fatto una evoluzione totale fino a provare una profonda stima, fiducia e affetto l’uno per l’altra.

Finalmente Joel ha accettato che Ellie possa essere sua figlia adottiva, facendola entrare nella sua corazza dura, lo abbiamo percepito chiaramente nel finale dell’episodio 8 quando la abbraccia forte a sé, dopo la paura di averla persa, uno dei momenti più emozionanti della stagione, adesso non ci resta che aspettare il finale della settimana prossima.