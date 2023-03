The Last Of Us: pessimi incontri e destini incrociati | Recensione episodio 8

Mentre il nostro eroe ferito si rimette in sesto, Ellie si vede costretta ad affrontare il suo peggiore incubo.

Sono passati diversi giorni ormai ed Ellie non fa altro che vegliare su Joel e sperare che guarisca il più in fretta possibile. Le riserve di cibo sono terminate e la ragazza decide così di andare a caccia. Imbraccia il fucile dell’uomo ed esce in cerca di cibo in un panorama nevoso e ghiacciato.

Ma la fortuna la assiste e, infatti, Ellie riesce ad uccidere un cervo che, purtroppo per lei, viene trovato da due uomini: James e David. Questi due sconosciuti dicono ad Ellie di provenire da una comunità e la invitano ad unirsi a lei. Ovviamente la ragazza rifiuta ma ha bisogno delle medicine per Joel.

Così il trio fa un patto: se gli uomini portano ad Ellie le medicine che ha richiesto allora lei dividerà la sua preda con loro. Mentre aspettano che James recuperi i medicinali, David svela ad Ellie che ha capito chi è e chi sta cercando di salvare. Joel, poco tempo prima, ha ucciso uno dei suoi uomini e adesso David cerca vendetta.

La cura per Joel e la gabbia per Ellie

Ellie si mette in guardia ma in quel momento arriva James con le medicine. David decide di lasciarla andare, comunicando al suo socio che l’indomani sarebbero andati a cercarla seguendo le sue tracce sulla neve. Ellie raggiunge Joel e lo medica immediatamente, aspettando che la medicina funzioni. Ma l’indomani la ragazza vede gli uomini che la stanno cercando, così decide di scappare, allontanandoli da Joel.

Per la fuga, Ellie monta a cavallo e attira gli sconosciuti per farli allontanare da Joel. Il piano funziona, ma non come sperato. Infatti, gli uomini riescono a catturare Ellie, che si risveglia rinchiusa in una gabbia. Non appena riprende i sensi, la ragazza si ritrova imprigionata e David le spiega che nella sua comunità potrebbe trovare un rifugio sicuro, alludendo anche a qualcosa di più meschino e deplorevole.

L’incubo di Ellie e la ricerca di Joel

La ragazza, provando a recuperare le chiavi per uscire dalla gabbia, ferisce David e questi le promette che se ne pentirà molto presto. Infatti, per mancanza di cibo, nella comunità si era arrivati anche a mangiare carne umana e David vuole uccidere Ellie per servirla come pasto. La ragazza dichiara di essere infetta e riesce a liberarsi, ma David non demorde e la insegue per tutto l’edificio.

Nel mentre, Joel è riuscito a rimettersi in piedi ed ha anche catturato due degli scagnozzi di David. Con sapiente maestria in campo delle torture, l’uomo riesce ad ottenere le informazioni che gli servono per cercare Ellie. Alla fine, Joel la raggiunge e nota che è sotto shock: poco prima, infatti, Ellie ha brutalmente ucciso David che stava cercando di violentarla senza remore. L’uomo la tranquillizza e la consola e i due si incamminano verso il prossimo obiettivo.

Tra videogioco e serie tv

Questo ottavo e penultimo episodio della serie tv ha mostrato uno dei pezzi più inquietanti ed angoscianti dell’intero videogioco, ovvero quando Ellie deve affrontare da sola David. La puntata è riuscita a trasmettere le stesse sensazioni del gioco ma durante la partita, quando sei tu che comandi il personaggio, la paura e l’angoscia sono più intense. Tuttavia, anche qui è stato reso in modo eccellente.

Anche dal punto di vista di Joel è stato fatto un lavoro certosino: anche se è riuscito ad alzarsi, l’uomo è ancora molto dolorante e si nota come si affatichi ogni volta che combatte contro i nemici. Ma la lotta di Ellie per trovare le cure mediche e le fatiche sopportate da Joel per salvare la ragazza dimostrano come il rapporto tra i nostri due eroi sia diventato così profondo. Il prossimo sarà l’ultimo episodio e vedremo concludersi la straziante storia della prima parte di The Last Of Us.