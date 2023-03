Stranger Things 5 brutte notizie per i fan: il protagonista non tornerà per il finale

Direttamente dal grande e amato protagonista arrivano brutte notizie, la conferma che non lo vedremo nella prossima stagione di Stranger Things.

Nonostante la grande richiesta dei fan per il ritorno dell’amato personaggio della serie, è stato proprio l’attore in persona a dare una risposta particolarmente esaustiva e che esclude praticamente del tutto il suo ritorno nell’ultima stagione di Stranger Things, ovviamente stiamo parlando di Joseph Quinn arrivato nella quarta stagione della fortunata serie, interpretando il ruolo del controverso Eddie Munson, leader del gruppo Hellfire Club di Dungeons & Dragons della Hawkins High.

Sin dal suo ingresso il suo ruolo è stato amato dal pubblico, proprio per l’interpretazione magistrale di un giovane reietto considerato da tutti un assassino a sangue freddo per via del suo aspetto e del suo stile, dopo che il capitano delle cheerleader Chrissy Cunningham è stata trovata massacrata da Vecna nella sua abitazione.

Il percorso di Eddie è stato breve ma intenso passando da codardo a eroe sacrificandosi nel sottosopra in modo tale da permettere al suo nuovo amico Dustin di poter scappare da quell’incubo in cui si trovavano in missione. Abbiamo sperato fino all’ultimo che Eddie riuscisse a salvarsi, ma tutto faceva pensare che la sua morte fosse definitiva e il finale di stagione ha omaggiato la sua memoria in una scena toccante.

Le parole di Joseph Quinn su Eddie

Ormai l’inizio della produzione dell’ultima stagione di Stanger Things è alle porte e proprio durante il Comic-Con di Londra l’attore ha fatto visita ai fan per parlare della quarta stagione, ovviamente oltre all’entusiasmo del momento, il pubblico non ha mancato di fargli la fatidica comanda, ovvero che il suo personaggio Eddie sarebbe tornato. Purtroppo la risposta secca di Quinn è stata un duro colpo e non ha lasciato molte speranze, affermando che gli sarebbe piaciuto tornare ma che lo vede improbabile.

Lo stesso ha detto, “Insomma, le riprese sono ormai imminenti! Io non credo… mi piacerebbe molto tornare ma… sono morto. Quindi presumo che sia piuttosto improbabile. Ve lo devo dire con sincerità”. Un duro colpo per tutti quelli che hanno continuato a sperare in un piccolo spoiler di speranza, sembra proprio che il suo personaggio non ci sarà, ma mai dire mai, magari è un bel depistaggio.

È meglio se Eddie non torna in Stranger Things

Vista la serie di omicidi terribili di personaggi si supporto avvenuti nella seconda parte della quarta stagione di Stranger Things, Eddie pareva già spacciato, inoltre se fosse tornato dal sottosopra sarebbe stato in seria difficoltà nel riuscire a trovare una giustificazione che lo scagionasse dall’accusa di omicidio, nonostante tutto, la sua morte ha spezzato molto cuori, soprattutto per il forte legame di stima e amicizia profonda che si era instaurato con Dustin, questo ha portato il pubblico a volerlo rivedere ancora nella prossima stagione.

In seguito sono uscite moltissime teorie valide che potevano giustificare il ritorno di Eddie, però è già da tempo che gli attori cercando di disincentivare le speranze del pubblico, la stessa Maya Hawke ha detto che in realtà i fan potrebbero anche annoiarsi se i personaggi apparentemente morti cominciassero a tornare, anche da dietro le cineprese si sono detti sfavorevoli, lo stesso produttore, Shawn Levy si è espresso senza mezzi termini dicendo che nonostante sia lui che il team fossero i primi fan di Eddie, trovavano improbabile il suo ritorno.

La verità è che la ricomparsa di questo personaggio danneggerebbe sia la serie sia lui, la stessa protagonista Millie Bobby Brown è stata molto critica verso Stranger Things affermando che secondo lei nel corso delle stagioni non sono morti abbastanza personaggi principali, a questa critica hanno risposto direttamente i creatori, ovvero i fratelli Duffer, scherzando sul fatto che non stavano girando Game of Thrones, di conseguenza non uccidevano tutti a volontà. Un sondaggio ha però riscontrato che il pubblico è d’accordo con la Brown, preferendo qualche colpo di scena in più, magari con la vera morte di Hopper nella terza stagione e quella di Max nella quarta.

Chissà se nella quinta stagione i Duffer ascolteranno il pubblico o continueranno a fare di testa loro tenendo alti i loro principi, come hanno fatto finora, non ci resta che aspettare, intanto sappiamo che le riprese inizieranno con il mese di giugno.