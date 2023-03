Arriva la miniserie reboot di ‘Attrazione Fatale’: data di uscita, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

Paramount ha lanciato il teaser trailer di Attrazione fatale, miniserie che re-immagina l’omonimo film degli anni ’80.

Quest’anno faremo un tuffo nel passato per ripescare una storia ormai cult, datata 1987 e chiamata Attrazione fatale. Come il titolo lascia intendere, la storia parla di una relazione fra due colleghi, Dan ed Alex, inizialmente “fatale” in quanto Dan è sposato, ma che poi prenderà alla lettera l’aggettivo con lo sviluppo della trama e del loro rapporto. I due protagonisti erano Michael Douglas e Glenn Close, quest’ultima consacrata come diva hollywoodiana proprio grazie a questo ruolo.

L’annuncio di Paramount è intrigante, ma anche misterioso. Attrazione fatale è una storia particolare, che ai tempi colpì il pubblico proprio grazie a degli elementi fortemente emotivi sia nella narrazione che nella messa in scena. Ad oggi però lo spettatore è cambiato molto ed è abituato ad assistere a cose ben più estreme; oltre a questo c’è l’ovvia domanda su come verranno gestiti i personaggi alla luce dei cambiamenti sociali avvenuti fra il 1987 ed oggi.

L’atmosfera rivelata dal teaser trailer

Il teaser rilasciato da Paramount si concentra sui due protagonisti, questa volta interpretati da Joshua Jackson e Lizzy Caplan. Le atmosfere sono quasi noir: si percepisce la crescente tensione fra i due e vediamo l’esplosione di questo sentimento in scene dalla forte carica erotica. Alex appare come una vera femme fatale (gioco di parole voluto), pericolosa ma irresistibile.

La tensione passa dall’erotismo al thriller quando Dan torna a casa e trova Alex nel suo soggiorno che conversa amichevolmente con sua moglie Beth. È questo che ci aspettiamo da Attrazione fatale: un vortice di passione ed ossessione che risucchia inevitabilmente i nostri protagonisti. Per quanto riguarda il versante psicologico il trailer non mostra molto, ma Lizzy Caplan ha avuto modo di esprimere la sua opinione.

I diversi finali di Attrazione fatale

L’Attrazione finale del 1987 – come molti altri film – aveva due finali diversi e quello passato alla storia come canonico (spoiler) vede Beth uccidere Alex per difendere suo marito. C’era però un finale alternativo in cui si approfondiva la psicologia di Alex, vero motore narrativo della storia. La donna è un personaggio complesso e disturbato, e Caplan vorrebbe che la miniserie approfondisse questo aspetto.

In un’intervista a Grazie, Caplan ha detto questo: “Il film originale è ancora bellissimo. È ancora spaventoso e ti fa riflettere, e c’erano due finali e uno di questi piaceva molto a Glenn Close, ma finirono per scegliere l’altro. In un certo senso Glenn Close stava combattendo per proteggere la malattia mentale di Alex. Non vediamo niente di tutto ciò nel film.”

Oltre a Jackson e Caplan, nel cast troviamo Amanda Peet, Alyssa Jirrels, Toby Huss, Reno Wilson e Brian Goodman in ruoli principali. Il regista sarà Silver Tree, già regista di prodotti televisivi come Suits, Shameless e You. Attrazione fatale approderà su Paramount+ il 30 aprile 2023 e sarà solo una delle opere basate su film Paramount ad essere riproposte come serie TV.