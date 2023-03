Breaking Bad: Walt e Jesse sono tornati in un cameo che potresti esserti perso

PopCorners ha voluto fare le cose in grande ed ha così concesso ai fan un ultimo ritorno del leggendario duo.

Walter White e Jesse Pinkman hanno fatto la storia della televisione in Breaking Bad, serie che è salita presto nell’Olimpo della TV insieme ad altre opere come I Soprano, The Wire o il suo stesso spinoff-prequel-sequel, Better Call Saul. L’improbabile duo formato da un insegnante cinquantenne malato terminale ed un giovane criminale di bassa lega continua ad avere presa sul pubblico: Breaking Bad è ancora vista, discussa ed omaggiata ed il più delle volte l’oggetto dell’omaggio è proprio la coppia protagonista.

Better Call Saul non è voluta sprofondare in un tunnel di fan-service e, sebbene non si sia limitata nel citare la serie madre, ha centellinato le apparizioni usate solo per dare una scarica di dopamina allo spettatore. Il più delle volte i personaggi tornati da Breaking Bad hanno avuto un’approfondimento, un incastro sensato nella storia o semplicemente non erano così importanti da doverli giustificare fino in fondo.

Il ritorno di Walt e Jesse è stato quindi celebrato dai fan con amore e affetto. Le loro (poche) scene non ci hanno solo dato nuovo materiale filmato dei personaggi, ma sono state utili – se non essenziali! – a chiudere la narrazione di Jimmy, Kim e tutto Better Call Saul. Dopo l’incredibile finale della serie non ci saremmo mai aspettati di rivedere così presto Walt e Jesse in un altro cameo, stavolta meno profondo.

Walt, Jesse, Tuco ed un pacchetto di patatine

Il brand di patatine PopCorners ha creato uno spot per i propri snack in occasione del SuperBowl 2023 in cui viene re-immaginato un certo momento della prima stagione di Breaking Bad, ovvero la prima “cottura” della metanfetamina ed il successivo accordo con Tuco Salamanca. Oltre a Bryan Cranston ed Aaron Paul torna quindi anche Raymond Cruz nel ruolo dell’instabile membro del cartello.

In questa versione Walt e Jesse producono delle patatine così buone che Tuco non può fare altro che accordarsi con loro per continuare la produzione, ma con 7 gusti piuttosto che i 6 già disponibili. Tuco è pur sempre Tuco. Tramite le spiegazioni di Walt, l’entusiasmo di Jesse e la pazzia di Tuco, PopCorners illustra il suo prodotto e cattura l’attenzione di qualunque fan con lo slogan “Break into something good”.

Oltre ad essere innocentemente divertente e senz’altro astuta, la pubblicità ci dimostra ancora una volta che l’affetto verso Breaking Bad non è a senso unico dai fan ai creatori, ma reciproco. Cranston e Paul non perdono occasione per divertirsi con i loro personaggi e di conseguenza divertire il pubblico, che sia per un’anniversario, per una pubblicità o per chiudere nel migliore dei modi la serie spin-off. E la scelta di PopCorners è la riprova che Breaking Bad detiene ancora influenza sulla cultura pop contemporanea.