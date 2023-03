Che Dio ci aiuti 7, la notizia lascia senza parole | Nessuno se lo aspettava

Grandi novità per Che Dio ci aiuti, la fiction di Rai 1 che è arrivata alla sua settima edizione ed è seguitissima dagli italiani.

Che dio ci aiuti è una delle serie più apprezzate e seguite dagli italiani, e infatti è arrivata alla settima edizione. La fiction è in produzione dal 2011 e nel corso degli anni ha conquistato sempre più telespettatori, che ora la seguono avidamente per scoprire che cosa accade nel convento più famoso d’Italia.

La fiction parla di Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, un’ex carcerata che, nel tentativo di redimersi, entra nel convento degli Angeli di Modena per cambiare la sua vita. Qui prenderà i voti e dedicherà la sua esistenza a Dio, ma ovviamente non mancheranno le difficoltà.

Il convento infatti è frequentato da molte persone, ognuna con una storia e problemi diversi, e Suor Angela dovrà sia aiutare il convento a superare le difficoltà economiche, sia seguire le vicende della comunità di fedeli che cercheranno aiuto al convento. In mezzo a queste vicende c’è anche l’ispettore Marco Ferrari.

Che Dio ci aiuti 7, un successo

Anche questa stagione della fiction Che Dio ci aiuti è stata un successo. In questa stagione abbiamo visto Suor Costanza ritirarsi momentaneamente in un altro convento, chiedendo a Suor Angela di occuparsi degli Angela di Modena. Nel frattempo Emiliano sta organizzando il suo matrimonio con Elisabetta.

Al convento arriva anche Luisa, una misteriosa donna innamorata del figlio Elia. Arrivano poi tre nuove ragazze: Catena, un’aspirante cantante, Ludovica, che vuole diventare avvocata, e Sara, che è invece un’estetista. Ma oltre a loro c’è anche Suor Teresa, una persona molto severa, ed Ettore, un affascinante barista.

Novità per la fiction

La fiction continua a coinvolgere i telespettatori ed è diventato un vero e proprio fenomeno di culto, con un seguito ben nutrito. Nella serie accade di tutto e proprio per questo gli italiani sono interessati a seguire le vicende e vedere cosa accadrà. Per la gioia degli spettatori, c’è un’importante novità per la serie: la prossima settimana ci saranno ben due appuntamenti! Infatti la fiction andrà in onda sia di martedì che di giovedì.

Doppio appuntamento, così da scoprire subito che cosa accade nel convento tanto discusso. La scorsa settimana è andato in onda l’11° episodio, Il senso di ogni cosa, dove Azzurra ha continuato il suo piano per far mettere Emiliano e Sara; Ettore, intanto, ha cercato di evitare in tutti i modi Ludovica, mentre Cate continua a fare la sostenuta con Giuseppe. Arriva poi la famiglia di Emiliano a creare ulteriore scompiglio nel convento; cos’accadrà nelle prossime puntate?