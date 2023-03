Peter Pan & Wendy: ecco il nuovo trailer | Vediamo il Capitan Uncino di Jude Law

La Disney si sta divertendo a rimaneggiare i suoi stessi classici e farli conoscere al nuovo pubblico giovane: stavolta tocca a Peter Pan.

Il viaggio della Disney nel mondo del cinema live-action continua. Grandi classici che hanno fatto la storia dell’animazione occidentale e hanno formato generazioni di bambini stanno tornando sotto i ferri per essere riproposti come film in carne ed ossa al nuovo pubblico. Maleficient, Il Re Leone e Mulan sono solo alcuni dei titoli finora distribuiti.

Dopo il Pinocchio di Robert Zemeckis a fine 2022, Disney apre il nuovo anno con il trailer per Peter Pan & Wendy, remake dello storico Peter Pan del 1953. Torneremo nell’Isola che non c’è in compagnia di Peter Pan, Trilli e dei Bimbi Sperduti per viaggiare nel mondo dell’immaginazione e dell’avventura, fra esperienze magiche ed incontri pericolosi. Come ci dice il titolo però, questa storia sottolinea marcatamente il rapporto che si crea fra Peter Pan e Wendy nel corso della loro avventura.

Il cast e la regia di Peter Pan & Wendy

I due protagonisti che danno il nome al film saranno interpretati da Alexander Molony ed Ever Anderson (figlia del regista Paul W. S. Anderson). La magica fata Trilli, colei che accompagna i Darling e Peter Pan nel loro viaggio, sarà Yara Shahidi, nota principalmente per il suo ruolo nella serie Black-ish e nello spin-off Grown-ish.

Il nome più altisonante è quello di Jude Law nel ruolo di Capitan Uncino, l’acerrimo nemico di Peter Pan a cui il bambino ha tagliato una mano e l’ha data in pasto ad un coccodrillo. Jude Law ha ricoperto innumerevoli ruoli ed ha lavorato con registi del calibro di Martin Scorsese, Steven Soderbergh, Wes Anderson ed il nostrano Paolo Sorrentino nelle serie The Young Pope e The New Pope. Accanto ad Uncino c’è sempre il buon vecchio Spugna, interpretato da Jim Gaffigan.

Il film sarà diretto da David Lowery, già regista di un altro live-action targato Disney, Il drago invisibile. Lowery, anche sceneggiatore, ha dichiarato che il lavoro è stato svolto con la volontà di onorare sia l’opera letteraria originale che lo storico film animato, ma senza limitare la voglia di raccontare la storia con una nuova prospettiva.

Quando uscirà Peter Pan & Wendy?

Il trailer ci rivela anche la data di uscita: il film sarà disponibile dal 28 aprile su Disney+. Il percorso intrapreso dalla Disney non è iniziato e non finirà con questo film, motivato senza dubbio dai risultati economici raggiunti. Allo stesso tempo ci si può chiedere se questa scelta sia giusta o sbagliata stavolta considerando l’accoglienza dei fan più affezionati, quelli che con i classici animati ci sono cresciuti e dai quali hanno imparato non solo la magia dell’immaginazione, ma anche la magia del cinema.