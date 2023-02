The Last Of Us: il passato di Ellie tra luci e ombre | Recensione episodio 7

Dopo il tragico epilogo della volta scorsa, andiamo a scoprire che fine hanno fatto i nostri eroi e se Joel riuscirà a sopravvivere.

Dopo che Joel è stato ferito gravemente nell’ultimo scontro accaduto all’università della Colombia, Ellie è riuscita a trovare un luogo sicuro dove nascondere il suo compagno di viaggio. In particolar modo, la ragazza deve assolutamente trovare qualcosa per medicare la ferita dell’uomo, altrimenti potrebbe infettarsi e causargli la morte.

Mentre Ellie cerca di tamponargli la ferita sanguinante e dolorosa, Joel la allontana in malo modo dicendole di andarsene e di lasciarlo indietro. La ragazza, presa dalla rabbia, dallo sconforto e dal panico, fugge al secondo piano della casa abbandonata che ha usato come rifugio e si perde nei meandri dei suoi ricordi.

Mentre si trova al secondo piano, infatti, ad Ellie viene da pensare ad un momento della sua vita passata. Le ritorna in mente una notte indimenticabile trascorsa con una persona molto speciale per lei, ovvero la sua migliore amica Riley (Storm Reid), nonché ex compagna di corso alla FEDRA (agenzia governativa di salvaguardia nazionale degli USA).

La sorpresa per Ellie

In passato, Ellie era una recluta della FEDRA e con lei c’era anche la sua compagna di stanza e migliore amica Riley. Purtroppo, però, si sono perse le tracce della ragazza da diverse settimane e tutti credono sia morta. Compresa Ellie. Ma presto si ricrede perché Riley torna all’accademia soltanto per fare una sorpresa alla sua migliore amica.

Infatti, Riley invita Ellie a trascorrere una notte all’insegna del divertimento e della spensieratezza al centro commerciale locale. Sebbene l’amica sia passata dalla parte delle Luci (gruppo rivoluzionario contro l’oppressione della milizia locale), Ellie non può fare altro che accettare l’invito dell’amica. Così inizia la sua folle avventura notturna al centro commerciale.

Divertimento trasformato in tragedia

Riley mostra le meraviglie del centro commerciale ad Ellie: le scale mobili, la giostra, la sala giochi, il suo nascondiglio segreto e il negozio di Halloween. Durante questo tour notturno le due amiche si divertono come pazze ed Ellie si rende conto di avere una cotta per Riley; o qualcosa di più. Per tutto il tempo cerca di confessarle il suo sentimento ma la notizia che l’amica lascerà la città la sconvolge.

Sulle prime Ellie è contraria ma poi approfitta del tempo che può trascorrere con Riley e decide anche di farsi avanti, baciandola sulle labbra. Le due amiche si divertono tra gli orrori di Halloween ma, improvvisamente, un infetto fa capolino nella loro gioia. Dopo una breve ed intensa lotta, le due finiscono per uccidere il nemico, scoprendo anche che entrambe sono state morse. Così, decidono di godere insieme dei loro ultimi istanti di vita.

Il destino di Ellie e Joel

Ritornata al presente, Ellie decide che non vuole assolutamente perdere un’altra persona a lei cara e cerca qualcosa per curare Joel. Mettendo a soqquadro la casa, la ragazza trova del filo per cucire e le viene in mente la possibilità di suturare la ferita dell’uomo.

Così, Ellie prova a chiudere la lesione di Joel con ago e filo, sperando che la ferita non si infetti e che guarisca il più presto possibile. Inoltre, la ragazza si augura che l’uomo sopravviva perché non accetterebbe di perdere l’ennesima persona nella sua vita.

Videogioco e serie tv in paragone

Anche in questo settimo episodio i parallelismi tra il videogioco e la serie tv non mancano e sono evidenti per i videogiocatori del primo capitolo di questa fortunata saga. Tuttavia, bisogna precisare che i flashback di Ellie riguardano il DLC del gioco stesso, ovvero il contenuto aggiuntivo acquistabile e scaricabile che racconta una parte di storia in più rispetto alla trama principale del gioco.

Infatti, il DLC, chiamato Left Behind, come il titolo originale dell’episodio 7, mostra l’amicizia amorevole tra Ellie e Riley e come la nostra protagonista si sia causata il morso dell’avventura principale. Come nel gioco, anche qui abbiamo il divertimento nel centro commerciale e la tragedia dell’ovvia morte di Riley. Vedremo che cosa capiterà ai nostri eroi nel prossimo episodio. Per chi ha giocato il gioco, sa che quasi certamente sarà una puntata difficile da digerire (se segue la linea temporale del videogioco).