The Mandalorian 3: nuovo teaser per la terza stagione | Aspettando l’uscita

Un nuovo trailer ci mostra immagini finora inedite di The Mandalorian 3: ecco cosa vediamo di nuovo.

La terza stagione di The Mandalorian è ormai alle porte. L’improbabile duo formato dal cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin – o Mando – e il piccolo ma in realtà cinquantenne Grogu sta per tornare in streaming su Disney+ con nuovi episodi, nuovi pericoli e nuovi pianeti e culture da scoprire.

In questa stagione conosceremo Mandalore, pianeta madre dei Mandaloriani, e il loro ferreo credo, un credo che Mando ha spezzato quando si è rimosso l’elmo nel finale della seconda stagione, mentre si separava da Grogu. Tramite The Book of Boba Fett sappiamo però che i due si sono riuniti dopo che Grogu ha rinunciato all’addestramento di Luke Skywalker.

“Who We Are”: Mando ed il suo titolo

Il titolo del teaser trailer rilasciato ieri sui canali social ufficiali della serie si intitola “Who We Are” e ci mostra varie immagini in breve tempo. Vediamo scontri nello spazio, l’uso della Forza di Grogu, i Mandaloriani sulla loro casa di Mandalore ed altro. Questi saranno senz’altro dei protagonisti nella terza stagione, la quale ruoterà attorno al titolo di Mandaloriano di Din.

Essendosi tolto l’elmo questo ha violato il credo dei Mandaloriani ed è stato privato del titolo. Il suo voice-over ci dice che “Essere un Mandaloriano non significa solo imparare a combattere. Siamo sopravvissuti grazie al credo. Senza il credo, cosa siamo?”. La risposta a questa domanda è ciò che Mando deve scoprire nel corso della terza stagione (o più avanti, dato che il creatore Jon Favreau ha dichiarato di aver già scritto la quarta stagione) capire se lui è solo la sua armatura o se sotto di essa c’è qualcuno.

Il cast di The Mandalorian 3

Dopo il successo di The Last Of Us dove Pedro Pascal interpreta Joel Miller, l’attore torna nei panni del cacciatore di taglie Din Djarin. Oltre a lui ci sono altri personaggi ricorrenti come Greef Karga (Carl Weathers), l’antagonista Moff Gideon (Giancarlo Esposito) e l’Armaiola (Emily Swallow), compagna Mandaloriana di cui non sappiamo il nome. Amy Sedaris è la meccanica Peli Motto, anch’essa già incontrata.

Una grossa parte verrà giocata dai Mandaloriani guidati da Bo-Katan Kryze, interpretata ancora da Katee Sackhoff; un personaggio invece che non ci aspettavamo di vedere è Babu Frik, l’ingegnere già visto in L’ascesa di Skywalker a cui presta la voce Shirley Henderson. Infine, sono stati annunciati dei cameo di Tim Meadows (Un weekend da bamboccioni) e Christopher Lloyd (Doc Brown di Ritorno al futuro).

Gli otto episodi della terza stagione di The Mandalorian saranno disponibile dal 1 marzo 2023 su Disney+. Non resta altro da fare che preparare a viaggiare ancora una volta nell’affascinante, strambo ma leggendario universo di Star Wars.