Dopo 16 anni The Killer arriva su Netflix | Cast, data, trailer e quello che sappiamo

L’attesa produzione di David Fincher, The Killer, arriverà su Netflix nel 2023. Ecco cosa ha raccontato la sua star, Michael Fassbender.

Era il lontano 2007 quando fu dichiarato che David Fincher avrebbe diretto un adattamento della graphic novel francese The Killer, scritta da Matz e disegnata da Luc Jacamon. Inizialmente doveva essere distribuita da Paramount, ma nel 2021 passa a Netflix e riesce finalmente ad approdare a produzione e distribuzione.

Fincher è il regista di film come Avatar 3, Se7en, Fight Club e The Social Network, e produttore delle serie televisive House of Cards, Love, Death & Robots e la compianta Mindhunters. Stavolta si avvicina alla storia di un sicario che, missione dopo missione, comincia a rimanere disilluso della vuotezza morale della società e dubiterà di sé stesso, in preda della sua eterna solitudine.

Col progetto in mano a Netflix è cambiato anche l’autore della sceneggiatura: da Allesandro Camon è passata in mano a Andrew Kevin Walker, scrittore di Il mistero di Sleepy Hollow e dello stesso Se7en. Il protagonista sarà interpretato da Michael Fassbender, che in un featurette ha parlato del progetto e di cosa ha significato per lui tornare a lavorare con David Fincher dietro la macchina da presa.

Michael Fassbender torna sul set

Fassbender è stato lontano dai set fin dalle riprese di X-Men: Dark Phoenix, dove tornò ad interpretare una versione giovanile di Magneto. Per lui The Killer è il ritorno davanti la camera e l’opportunità di collaborare con un regista del calibro di David Fincher. Nel featurette lo definisce un “uno dei migliori film-makers in circolazione” e descrive l’esperienza come “un sogno che si avvera”.

Il featurette non mostra molte scene del film vero e proprio, quanto più degli interessanti dietro le quinte sul set e della collaborazione fra attore e regista, che vediamo interagire con indicazioni e consigli. Fassbender dice che le riprese sono state molto intense, spesso con giornate lavorative lunghe e con un solo giorno di riposo settimanale.

Il ricco cast di The Killer

Nonostante non ci siano ancora informazioni dettagliate sulla trama di The Killer, alcuni nomi del cast sono noti. Ad affiancare Fassbender ci saranno Charles Parnell, recentemente in Top Gun: Maverick e a breve in Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte 1; Tilda Swinton, che oltre a Fincher ha lavorato con registi come Wes Anderson, Bong Joon-ho e Guillermo Del Toro; Arliss Howard (Full Metal Jacket, Mank) e Sophie Charlotte, che ha coperto per lo più ruoli in TV o cinema brasiliano.

La distribuzione di The Killer è prevista per il 10 novembre 2023 sulla piattaforma streaming. Non sappiamo ancora se il film sarà o meno nelle sale, e non è ancora presente un trailer per il film. Per ora l’intervista-featurette di Fassbender è l’unica cosa che abbiamo.