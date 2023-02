Top Gun: Maverick è molto più che sola azione | Ecco i personaggi memorabili

Top Gun: Maverick è il ritorno di un titolo dopo 36 anni ed è sì un omaggio, ma che cerca un respiro proprio.

Top Gun: Maverick ha segnato il ritorno sul grande schermo di un titolo che negli anni è diventato un cult del genere azione e che nel 1986 lanciò Tom Cruise nello stardom assoluto. I trenta e più anni sono passati anche per Pete Mitchell e i personaggi conosciuti in Top Gun, ma non tutti sono tornati in Maverick.

Inoltre, vi sono state tante nuove aggiunte, soprattutto nuovi allievi della Top Gun guidati proprio da Maverick. Soprattutto, ma non solo. Fra vecchi rivali, nuovi amori e caccia aerei modernissimi, ecco i volti di cui tenere conto per Maverick e per un eventuale futuro del franchise.

Rivali ed amici: Iceman e i nuovi ammiragli

Fra i ritorni più attesi c’è sicuramente quello di Tom “Iceman” Kazansky, il vecchio pilota rivale di Maverick nel primo film. Al contrario di Maverick che è sempre rimasto legato ai cieli, Iceman ha scalato i ranghi della Marina ed è ora Capitano di vascello. Ad interpretarlo torna Val Kilmer, che nel frattempo abbiamo visto in film come Batman Forever e Heat.

Tra gli altri ammiragli amici e nemici di Maverick troviamo facce nuove come Jon Hamm, Ed Harris e Charles Parnell – facce nuove solo in Top Gun, insomma – che interpretano Cyclone, Hammer e Warlock. Mentre i primi due saranno degli ostacoli per Pete, Warlock lo aiuterà nell’organizzazione della sua missione. Parnell e Cruise saranno insieme anche in Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1, in uscita in estate.

L’altro pilota ed amico di Maverick, Nick “Goose” Bradshaw, è invece morto nel primo film. A raccogliere la sua torcia è il figlio, Rooster, uno dei diplomati della Top Gun che combatterà nei cieli insieme a Pete Mitchell.

I nuovi piloti della Top Gun

In Top Gun: Maverick il pilota veterano è incaricato di addestrare nei diplomati della Top Gun e guidarli in missione. Fra di loro troviamo il figlio di Goose, Bradley “Rooster” Bradshaw, interpretato da Miles Teller. Lui, Hangman (Glen Powell) e Phoenix (Monica Barbaro) sono quelli fra i diplomati a dubitare di più di Maverick, salvo poi legare una volta che lo vedono in azione e rischiano la vita insieme a lui in missione.

Phoenix fa coppia con Bob (Lewis Pullman), mentre un’altro duo di pilota e navigatore è composto da Payback e Fanboy (Jay Ellis e Danny Ramirez). I giovani piloti sono una parte fondamentale di Top Gun: Maverick e potrebbero essere i personaggi dai quali ripartire per un eventuale sequel.

Il love interest: dov’è Charlie?

L’assenza più importante in Top Gun: Maverick è senz’altro quella di Charlotte “Charlie” Blackwood, l’interesse amoroso di Pete Mitchell interpretata da Kelly McGillis. Nonostante altre assenze infatti (come la madre di Rooster, di cui viene solo citata la morte), questa è quella più rumorosa nel suo silenzio.

Il regista Joseph Kosinski ha cercato di dare una spiegazione circa l’assenza di Charlie, argomentato che serve a indirizzare Maverick verso il futuro piuttosto che al passato. La McGillis è di un altro parere: “Sono vecchia, sono grassa e dimostro esattamente l’età che ho. Ma la faccenda non si esaurisce qui. Preferisco di gran lunga sentirmi a mio agio con me stessa, per l’età che ho, piuttosto che inseguire tutti quegli altri valori”.

A prendere il suo ruolo nell’equilibrio della narrazione c’è Jennifer Connelly a vestire i panni di Penny Benjamin, solo citata nel primo Top Gun e ora love interest di Maverick e fonte di validi consigli per il rapporto dell’istruttore con i suoi allievi. Connelly ha lavorato in film importanti come Requiem for a Dream, A Beautiful Mind e il mastodontico C’era una volta in America (suo debutto).

Possibilità di sequel?

Non si è ancora parlato di eventuali sequel per Top Gun: Maverick, quindi qualsiasi speculazione rimane soltanto sul piano teorico. Certo è che con l’introduzione di così tanti personaggi, e la banca dati di altri ancora che potrebbe tornare dal primo film, un eventuale Top Gun 3 avrebbe molto materiale umano da cui attingere.