L’Esorcista del Papa, uscito il trailer con Russell Crowe nella lotta al male (una storia vera)

Russell Crowe è il protagonista del film horror L’Esorcista del Papa, un racconto terrificante basato su una storia vera.

Nella sua carriera cinematografica Russell Crowe ha dovuto vedersela con diversi tipi di malvagi, dove non sono mancate importanti battaglie, alcune passate alla storia, come la sua permanenza dentro l’arena con le tigri che volevano sbranarlo ne Il Gladiatore, anche se gli esseri umani riuscivano a essere molto peggio e più spaventosi.

In questo nuovo film horror soprannaturale, diretto dal regista Julius Avery, Crowe sta per trovarsi faccia a faccia con il massimo esponente del male e nel trailer appena rilasciato di L’Esorcista del Papa abbiamo uno scorcio della letale sfida con il demonio. Il trailer introduce il personaggio interpretato da Crowe, Padre Gabriele Amorth, il principale esorcista del Vaticano, lo vediamo durante un colloquio con i colleghi a proposito del suo lavoro.

Ci viene raccontato che il 98% dei casi di cui si è occupato Padre Amorth in realtà erano persone che necessitavano di importanti cure psichiatriche, invece esiste un inquietante 2% di esseri umani che si trovano a essere soggiogati da quello che lo stesso Amorth definisce solamente ‘il male’.

Gli altri sono molto scettici sulla veridicità del suo lavoro e soprattutto nei suoi confronti, nonostante tutto Padre Amorth prosegue imperterrito nel portare avanti a sua missione e a rispondere all’uomo che sta sopra di lui, il suo capo in persona, il Papa che lo invia in una missione spaventosa, un giovane uomo è stato posseduto, per quanto il prete del posto abbia fatto di tutto, questo non basta, la demoniaca identità non vuole lasciare il corpo del ragazzo.

Per lui e la sua famiglia l’unica salvezza è Padre Amorth, nelle immagini che ci vengono mostrate non mancano ovviamente scene orrorifiche, inquietanti e non adatte ai deboli di cuore, sentiamo anche alcuni dialoghi tra Amorth e il demonio in persona oltre alla scoperta di un insabbiamento del Vaticano in grado ribaltare ogni cosa che il sacerdote sapesse riguardo al coinvolgimento della Chiesa e il Diavolo.

La storia vera di Padre Amorth

L’esorcista del Papa è un film basato sulle gesta del realmente esistito Padre Amorth, che per anni ha servito il capo del Vaticano con dedizione, la sceneggiatura è stata scritta da Michael Petroni e Evan Spiliotopoulos proprio partendo un testo del primo che ha elaborato e riadattato i fascicoli lasciati da Amorth sulle esperienze vissute negli anni di servizio.

Nel cast del film molti nomi noti, oltre al premio Oscar Russell Crowe troviamo anche, Daniel Zovatto (It Follows), Alex Essoe (Midnight Mass), Laurel Marsden (Ms. Marvel), Cornell S. John (Animali fantastici – I crimini di Grindelwald) e Franco Nero (Django), la pellicola horror arriverà nelle sale cinematografiche il 13 aprile 2023.